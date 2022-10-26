نواب البرلمان يشكون لوزير البريد غياب شبكة الهاتف عبر عدة ولايات

اشتكى نواب البرلمان لوزير البريد كريم بيبي تريكي غياب شبكة الهاتف عبر العديد من الولايات.

وجاء هذا خلال اجتماع عقدته الثلاثاء لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية حيث خصص للاستماع إلى وزير البريد والمواصلات.

وحسب بيان للوزارة فقد قدم الوزير عرضا تناول فيه واقع وآفاق القطاع وأهم المشاريع المنجزة والتحديات المستقبلية.

وفي هذا الصدد، تطرق أعضاء اللجنة إلى نقص وانعدام شبكة التغطية بالهاتف النقال على مستوى العديد من المناطق.

كما شددوا على ربط المناطق السياحية والفلاحية والصناعية، وكذا ضرورة بذل مجهودات إضافية لتحسين جودة شبكة الأنترنت وتعميمها على مستوى الوطن.

وتساءل النواب حسب المصدر ذاته حول نسبة ربط التجمعات السكانية بشبكة الألياف البصرية ومدى جاهزية القطاع لتوفير خدمة ذات جودة عالية استعدادا لانعقاد القمة العربية بالجزائر.

من جهة أخرى رفع النواب انشغالات ومقترحات تتمثل في تمديد صلاحية بطاقة الدفع الإلكتروني (الذهبية) وتكثيف الإشهار حول الخدمات التي تقدمها، مع توفير أجهزة الصرف الآلي وتعميم مراكز البريد الذكية.