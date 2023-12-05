نواب المجلس الشعبي الوطني يصادقون على مشروع قانون المالية لسنة 2024

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر، على مشروع قانون المالية 2024.

ويتضمن النص الذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم، في انتظار أن يعرض على مجلس الأمة ليصادق عليه بدوره، عدة إجراءات تخص التراخيص السنوية للمواد العمومية وتخصيص النفقات وأخرى تخص ميزانية الدولة وتنفيذها ووضعية قانون المالية لسنة 2024، إضافة إلى الإجراءات الختامية.

وحسب ما تطرقت إليه “الشروق” في موضوع سابق، فمما يتظمنه النص هو إجراءات مباشرة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، المتخذة في مجالس الوزراء وتوجيهاته لدعم القدرة الشرائية للمواطن الجزائري، ودعم الاستثمار، على غرار امتيازات جبائية وإعفاءات فيما يخص الرسم على القيمة المضافة، من بينها الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي لمبيعات الحليب الخام، وتمديد آجال التصريحات السنوية لمدة 3 أشهر وإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات، التي تخص جمع هذا الصنف من الحليب وعمليات التصدير.