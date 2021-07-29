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الجزائر

نواب المسيلة يتبرعون براتب شهري لمواجهة كورونا

الشروق أونلاين
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نواب المسيلة يتبرعون براتب شهري لمواجهة كورونا

قرر نواب ولاية المسيلة بغرفتيه التبرع بمساهمة مالية قدرها 26 مليون عن كل نائب وهو ما يعادل راتب شهري لكل واحد منهم.

وجاء في بيان لنواب البرلمان بغرفتيه، عن الدائرة الانتخابية للمسيلة، “نظرا للظروف الاستثنائية الصحية التي تمر بها الجزائر، بادر نواب البرلمان بغرفتيه للدائرة الانتخابية المسيلة بمساهمة مالية قدرها 2600.000.00 مليون سنتيم، لتعزيز الجهود الرسمية والشعبية المبذولة للتصدي لجائحة كورونا.”

وكد النواب في بيانهم “سيكون إسهامات شخصية أخرى في دعم المستشفات بالتجهيزات الطبية وكذا مساعدات مالية مختلفة، ستمس كل الجهات الأربعة للولاية.”

يشار إلى أن المبلغ الذي تبرع به نواب ولاية المسيلة، هو أول راتب لهم في عهدتهم النيابية التي انطلقت رسميا يوم 8 جويلية الجاري.

في الأخير، أشاد النواب بمجهودات الطواقم الطبية في مختلف المؤسسات الاستشفائية، وندعو الجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر والإسراع في أخذ اللقاح.”

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