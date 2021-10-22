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نواب جزائريون يرفضون مجاورة وفد إسرائيلي في مؤتمر أوروبي

الشروق أونلاين
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نواب جزائريون يرفضون مجاورة وفد إسرائيلي في مؤتمر أوروبي
ممثلا مجلس الأمة مليك خديري ورشيد عاشور خلال المؤتمر

رفض نواب جزائريون مشاركون  في المؤتمر الأوروبي لرئيسات ورؤساء البرلمانات الجلوس خلف وفد الكيان الصهيوني.

وأوضحت مصادر مطلعة أن الوفد الجزائري الممثل لمجلس الأمة، رفض الجلوس في المكان المخصص له والقريب من وفد الكيان الصهيوني وطالب بتغيير مكانه وهذا ما تم.

وكان بيان لمجلس الأمة قد أكد أن وفدا برلمانيا شارك في المؤتمر الأوروبي لرئيسات ورؤساء البرلمانات، المنظم من طرف الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، و ذلك يومي 21 و22 أكتوبر 2021 بالعاصمة اليونانية أثينا.

وتشكل الوفد من ممثلي مجلس الأمة لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا وهم رشيد عاشور، رئيس لجنة الشؤون الإقتصادية والمالية بمجلس الأمة، رئيس الوفد، مليك خديري، عضو مجلس الأمة، ويتضمن جدول أعمال المؤتمر حلقات نقاش حول ثلاث مواضيع رئيسة هي:

 الديمقراطية في مواجهة أزمة الصحة العمومية لكوفيد-19 : تبادل الخبرات الطريق المتبعة،

البرلمانات الوطنية والحق في بيئة صحية ومستدامة، المستقبل المشترك لجميع المواطنات والمواطنين.

وأضاف بيان مجلس الأمة أن المؤتمر يعرف مشاركة أكثر من أربعة وثلاثين رئيس برلمان، وثلاثة مائة مشارك، من سبعة وأربعين دولة عضو في مجلس أوروبا، والأعضاء الملاحظين والدول الشريكة والمدعوة من ضفتي المتوسط.

 جدير بالذكر أن ي البرلمان الجزائري يشارك بصفة منتظمة في اجتماعات الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بصفة مدعو.

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