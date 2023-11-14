نواب رئيس سوناطراك الجدد… تدرّج وظيفي وكفاءة مهنية

جرى تنصيبهم رسميّا وحشيشي يؤكد دعمهم في المهمة

نصب الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك، رشيد حشيشي، الثلاثاء، نوابه الثمانية الجدد، مؤكدا دعمه ومساندته الكاملة لهم، في إطار خارطة الطريق التطويرية للشركة، بعد أيام قليلة من إنهاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مهام نواب الرئيس السابقين بموجب مرسوم رئاسي.

وأسندت مهام نائب الرئيس المكلف بالاستكشاف والإنتاج على فريد جطو، خلفا لمحمد سليماني، علما أن جطو كان قد شغل منصب مدير عام الشراكة لعدة سنوات كما تقلد منصب مدير قسم هندسة الحقول والتطوير بنشاط المنبع “PED”، ويعتبر من الكفاءات البارزة في الشركة الوطنية.

ووفق بيان سوناطراك فقد تم تعيين يوسف مالكي، نائبا للرئيس المدير العام مكلف بنشاط النقل عبر الأنابيب، خلفا لـ”أمين ملايكة”، وسابقا تقلد مالكي منصب رئيس قسم نشاط النقل عبر الأنابيب، كما شغل مهام نائب رئيس بالنيابة مكلف بالنقل عبر الأنابيب قبل سنوات لكن لفترة قصيرة، خلفا لنائب الرئيس الأسبق العربي باي.

وفي منصب نائب الرئيس المكلف بنشاط التمييع (التسييل) والفصل، تم تعيين يوسف عمارة خلفا للمسؤول السابق وهو نصر الدين فتوحي، علما أن عمارة كان مديرا لقسم الغاز الطبيعي المسال “جي.أن.أل” وغاز البترول المسال “جي.بي.أل”

وجرى تعيين سليمان سليماني نائبا للرئيس المدير العام مكلفا بنشاط التكرير والبتروكيمياء، ليخلف بذلك، بوطوبة بعطوش، وسابقا عمل سليماني بعدة مناصب بقسم البيتروكيمياء على غرار مدير الاستغلال بقسم التكرير.

أما بقسم تسويق المحروقات، فتم تعيين بلقاسم معيوف نائبا جديدا للرئيس خلفا للمسؤولة السابقة وهي فتيحة نفاح، علما أن المسؤول الجديد كان مسؤولا بذات القسم وكان مستشارا للرئيس المدير العام.

وبمنصب نائب الرئيس المكلف بالمالية، تم تعيين جمال عطا الله، وخلف بذلك مجيد أعراب المسؤول السابق للقسم، علما أن عطا الله شغل منصب أمين مال ثم مكلفا بالمالية بقسم الإنتاج والاستكشاف.

كما تم تعيين فيصل لعرابة نائبا للرئيس المدير العام مكلف بالاستراتيجية والتخطيط والاقتصاد، خلفا لـرشيد زرداني، وكان سابقا قد شغل مناصب في الاستكشاف والإنتاج (المنبع سابقا) ثم رئيسا مديرا عاما للشركة القابضة.

أما نائب الرئيس الثامن والأخير المعين فهو فرحات أونوغي الذي سيتولى منصب المكلف بتطوير الأعمال والتسويق، خلفا لفتحي عربي، وسابقا كان في قسم نشاط المنبع ثم التدقيق قسم الاستكشاف والإنتاج ثم في قسم التدقيق بالمديرية العامة لسوناطراك.

وبالاستناد لبيان الشركة الوطنية، فقد أكد الرئيس المدير العام رشيد حشيشي، دعمه ومساندته الكاملة لنوابه الجدد، كما عرج على خارطة الطريق التطويرية للشركة، والتي ركز من خلالها على تنفيذ الخطط التنموية ذات الأولوية والتي من شأنها الحفاظ على مكانة سوناطراك كقاطرة الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانتها كشركة طاقوية رائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأعرب المعينون الجدد وفق بيان سوناطراك عن “التزامهم التام بعدم ادخار أي جهد لمجابهة ورفع التحديات المتعلقة بمزاولة مهامهم الجديدة”.

وكان الرئيس المدير العام الجديد لسوناطراك رشيد حشيشي، قد باشر تغييرات أخرى على أقسام حيوية بالشركة وتعتبر العمود الفقري لها وهي الإنتاج والاستكشاف والتنقيب وهندسة وتطوير الحقول والشراكة.

ومست التغييرات مثلما أشارت إليه “الشروق” في عدد سابق، مديرية قسم الإنتاج من خلال ترقية الجهوي للإنتاج بحاسي مسعود نواصر عمار، إلى منصب مدير قسم الإنتاج بالمديرية العامة بالعاصمة، وعوض بذلك مسؤول القسم السابق طالب مسعود.

وفي سياق التغييرات ذاتها، تم تعيين مدير جديد لقسم الاستكشاف وهو شرفاوي عبد القادر، الذي كان يشغل منصب المدير العام لشركة الجيوفيزياء وهي أحد فروع سوناطراك، الذي عوض مسؤول القسم السابق باجي عبد النور.

كما تم تعيين مدير جديد لقسم التنقيب وهو الشيخ مصطفى وهو إحدى الكفاءات السابقة بالشركة، الذي عوض مسؤول القسم السابق بلحناش فريد.

كما أحدث الرئيس المدير العام لسوناطراك تغييرات على قسم هندسة البترول وتطويره “PED”، بتعيين قليل جمال مديرا جديدا، ليخلف بذلك مسؤول القسم السابق محمود جيجلي.

وبقسم الشراكة، تم تعيين باعلي محمد الصغير مديرا جديدا، وهو الذي كان مسؤولا بمشروع “بوستينغ حاسي الرمل”، علما أن القسم كان من دون مدير بعد أن تم تعيين مراد لجهام قبل فترة مديرا لوكالة تثمين موارد المحروقات “النفط”.