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الجزائر

نواب يدعون للاعتماد على النقل البحري لخفض تكلفة الحج

الشروق أونلاين
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نواب يدعون للاعتماد على النقل البحري لخفض تكلفة الحج
ح.م

دعا نواب بالمجلس الشعبي الوطني إلى اعتماد النقل البحري في نقل الحجاج وهذا بغية خفض تكاليف هذه الشعيرة التي اعتبروا أنها مرتفعة نوعا ما.

وجاء هذا خلال اجتماع عقدته لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، الإثنين برئاسة الصالح جغلول، حيث خصص للاستماع إلى عرض قدمه المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة أحمد سليماني.

وحسب بيان للمجلس فقد طالب النواب بتقليص مدة الحج واللجوء إلى النقل البحري قصد خفض تكاليف الحج.

كما  أثار النواب جملة من المشاكل التي يعاني منها الحاج خلال موسم الحج سيما مشكل بعد الفنادق على الحرم المكي وكذا مشكل الاكتظاظ في الغرف وارتفاع تكاليف الحج نوعا ما.

وطالب أعضاء اللجنة حسب المصدر ذاته بإعادة النظر في شرط السن أقل من 65 سنة، وكذا مسألة التنازل عن جواز سفر الحج للأهل أو أحد الأقارب.

من جهة أخرى، طالب بعض المتدخلين برقمنة القطاع بتفعيل القرعة الالكترونية وفتح موقع الكتروني او خطوط هاتفية لرصد انشغالات الحجاج.

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