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الجزائر

نواب يطالبون بإلغاء الفرنسية من مراسلات المتقاعدين

الشروق أونلاين
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نواب يطالبون بإلغاء الفرنسية من مراسلات المتقاعدين
ح.م
جلسة استماع لمدير الصندوق الوطني للتقاعد

طالب نواب في المجلس الشعبي الوطني يوم الإثنين، بمنع استعمال اللغة الفرنسية، في مراسلات صناديق التقاعد المختلفة للمتقاعدين.

جاء ذلك في جلسة استماع لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس، المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد عبدلي جعفر.

واعتبر أعضاء اللجنة، حسب بيان للمجلس، أن المراسلات الإدارية الموجّهة إلى المتقاعدين، لا تتطلب استعمال اللغة الفرنسية. 

من جهة أخرى، دعا أعضاء في اللجنة إلى “تخفيف الوثائق الموجّهة للمتقاعدين، من خلال استعمال وثائق موحّدة لتخفيف العبء عن هذه الفئة”.

ومن أجل خروج الصندوق الوطني للتقاعد من العجز المالي، الذي وصل إلى 376 مليار دينار. اقترح النواب دخول الصندوق لمجال الاستثمار في مجالات متعددة كالفلاحة والصناعة.

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