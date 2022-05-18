نوادي نيس وليل وتولوز تريد بلايلي

لا يمانع البقاء في بريست لموسم آخر

أكد عبد الحفيظ بلايلي، وكيل أعمال يوسف بلايلي، نجم بريست الفرنسي، أن نجله، يوسف بلايلي يمتلك عدة عروض من أندية فرنسية تنشط بدوري الدرجة الأولى، ترغب في انتدابه الموسم القادم، مشددا في ذات الوقت على أن ابنه يولي أهمية كبيرة للتجديد في بريست.

وقال بلايلي في تصريحات صحفية: “يوسف تأقلم مع نادي بريست وهو مرتاح رفقة عائلته، ولا يمانع للبقاء في صفوفه لموسم آخر”. وأضاف “رئيس بريست اقترب مني بعد لقاء موناكو، وعرض علي تمديد العقد، والآن نحن بصدد انتظار برمجة جلسة مفاوضات لترسيم الأمور”.

وواصل وكيل أعمال بلايلي يقول: “يوسف مرتاح من كل الجوانب، وهو معجب بالظروف والأجواء في النادي، الذي لا يوجد فيه ضغط كبير، ويريد البروز أكثر في المستوى العالي لمصلحة المنتخب الوطني الذي يعشقه كثيرا”. وختم كلامه “هناك عدة أندية تريد الاستفادة من خدمات يوسف، أهمها نيس، ليل، تولوز، والباب يبقى مفتوحا إذا كانت الطموحات الرياضية أكبر”.