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نوال الزغبي تتصدر الترند بعد إعلان إفلاسها!

الشروق أونلاين
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نوال الزغبي تتصدر الترند بعد إعلان إفلاسها!
الفنانة اللبنانية نوال الزغبي

تصدرت الفنانة اللبنانية، نوال الزغبي، الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرا، بعد إعلان إفلاسها وتحول رصيدها البنكي إلى صفر.

وكشفت الفنانة  خلال حلولها ضيفة على برنامج “حبر سري” مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة “القاهرة والناس، عن شعورها بعدما تم إبلاغها بتحول رصيدها البنكي من 17 مليون دولار إلى صفر.

وقالت الزغبي: “طبعا اتضايقت، خاصة أنني مريت بأزمات كتيرة في حياتي وخسرت كتير فلوس، فمش هتوقف عند دي يعني، فأنا زعلت كتير، واتضايقت كتير وانقهرت كتير، وطبعا ربنا هو اللي بيعطي وهو اللي بياخد”.

وأضافت: “أنا كتير مؤمنة برب العالمين، فلما ربنا بيديني بشكره ولما بياخد بشكره، هو اللي بيكرر هيعمل فيا ايه وهيعمل معايا إيه، وربنا أكيد بعد صبري عوضي خير والفلوس إحنا الي بنجيبها أهم حاجة صحتي وأولادي كويسين”.

وتابعت نوال الزغبي ردا على سؤال الإعلامية أسما إبراهيم الإعلانات بتجيب للنجم شهرة ولا فلوس، لترد الفنانة اللبنانية: فلوس، لتعاود أسما إبراهيم هل لو اتعرض عليكي إعلان لشركة ما بمبلغ مالي كبير هل هتوافقي ولا لأ حتى لو فلوس تعوض اللي راح؟ لترد عليها الفنانة اللبنانية: “لأ، لازم تكون شركة كبيرة ولها اسمها، وأكيد إللى راح بيتعوض، بس برستيجي مش هيتعوض، يعني اسمي لو نزل مش هيتعوض خلاص”.

وعن ثقتها في أي حد يدخل حياتها بعدما تمت سرقة أموالها، قالت: “خلاص مفيش ثقة بعد ما مررت به من سرقة أموالي خاصة أنني كنت طيبة زيادة عن اللزوم، وأكيد اتعلمت من الأزمات الكتير اللي مررت بيها، وهي سرقة لكن كمان غلطتي أنا إن أثق في ناس مش لازم تثقي فيها”.

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