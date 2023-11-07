نوال لوغرايت: “أتأسّف لِفشلي في تنظيم مباراة بين الجزائر وفرنسا”

أبدى الرّئيس السّابق لِاتحاد فرنسا لِكرة القدم نوال لوغرايت أسفه، لِعدم تمكّنه من تنظيم مباراة بين منتخب بلاده ونظيره الجزائري.

وظلّ نوال لوغرايت في أكثر من مناسبة يُصرّح لِوسائل الإعلام الفرنسي، بِأنه جدّ مُتحمّس لِإقامة مباراة ودّية بين “الديكة” و”مُحاربي الصّحراء”.

وفي كلمة ألقاها أمام البرلمان الفرنسي، الثلاثاء، ونقل تفاصيلها الإعلام المحلّي، قال نوال لوغرايت: “أتأسّف لِعدم استطاعتي تنظيم مباراة بين منتخب بلادي فرنسا والمنافس الجزائري”.

وتطرّق لوغرايت إلى هذه المواجهة، في معرض تبرئة نفسه من تهم العنصرية ضدّ الأفارقة، مُشدّدا على أنه كان يُنسّق مع “الفيفا” لِمصلحة أبناء القارّة السّمراء. عِلما أنّه ما زال يحوز منصب العضوية في مجلس الاتحاد الدولي لِكرة القدم، بينما ترأّس اتحاد الكرة الفرنسي ما بين جوان 2011 وجانفي 2023.