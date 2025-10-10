-- -- -- / -- -- --
الجريدة
البث الحي
الفرنسية
الإنجليزية
الرئيسية
الجزائر
العالم
اقتصاد
رياضة
الرأي
جواهر
منوعات
إنفوجرافيك
الشروق News
الشروق TV
الشروق العربي
إدارة الموقع
علي فضيل
المدير الشرفي لمجمع الشروق
رشيد فضيل
المدير العام لمجمع الشروق
الجزائر
نوبل للسلام
باقي بوخالفة
2025/10/10
70
0
شارك المقال
الكاريكاتير
مقالات ذات صلة
الجوية الجزائرية تطلق خطًا جديدًا نحو هذه الوجهة
معرض الإنتاج الجزائري من 18 إلى 27 ديسمبر المقبل
إصابة 19 شخصا في حادث انحراف حافلة بسكيكدة
بورصة الجزائر تعلن عن مسابقة تحدي التكنولوجيا المالية
تدابير جديدة لتسهيل استيراد المعدات الطبية وقطع الغيار
لا وجود لانتشار لفيروس “كورونا” في الجزائر
أضف تعليقك
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام
بسياسة الموقع
في التعليقات.
أرسل تعليقك
لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
الأكثر تفاعلا
البحرية الجزائرية تنقذ مسافرا بريطانيا قبالة شواطئ سكيكدة (فيديو)
2025/10/08
إعفاءات لاستيراد أغنام عيد الأضحى للسنة الثانية على التوالي
2025/10/08
تنبيه: أمطار رعدية عبر 38 ولاية
2025/10/09
24.6 مليار دولار للتسليح وحماية حدود الجزائر
2025/10/08
بِالفيديو: خير البرّ عاجله.. لكن يُرجى الحذر من السّيناريو الفرنسي
2025/10/08
الرأي
المزيد
نهاية حرب.. والسلام؟
عمار يزلي
2025/10/10
لوكا.. كيليا.. والقادم أفضل
عبد الناصر بن عيسى
2025/10/10
عمر ياغي: لن نبتهِج بِنيلك جائزة نُوبل!
أبو بكر خالد سعد الله
2025/10/10
ديبلوماسية “تيك توك” و”إنستغرام” ومعركة الرأي العام
عبد العالي زواغي
2025/10/09
الشر السائل… ابتسامات الشر في زمن الانكسارات العربية!
رياض رمضان بن وادن
2025/10/08