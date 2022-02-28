نور الدين زكري: بإمكان المنتخب الجزائري هزم الكاميرون ذهابا وإيابا

قال المدرب نور الدين زكري أن المنتخب الجزائري له كل الإمكانات من أجل الفوز على المنتخب الكاميروني ذهابا وإيابا في المباراة الفاصلة المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 ..

وأضاف زكري في حوار خاص يبث على قناة الشروق سهرة الإثنين، بداية من الساعة العاشرة ليلا، أن سبب تراجع مستوى المنتخب الوطني يعود إلى مشاكل في غرف تغيير الملابس.

وبجرأته المعهودة، تحدث زكري عن تعيين مجيد بوقرة مدربا للمنتخب المحلي، وقال أن بلماضي عينه لأنه صديقه، متسائلا عن السيرة الذاتية لبوقرة حتى يكون مدربا للمنتخب الوطني المحلي.

كما تحدث المدرب زكري عن أمور كثيرة، في الحوار الذي خص به “الشروق نيوز”.