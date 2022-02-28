-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
نشرية حول الطقس: ثلوج وأمطار عبر عدة ولايات
رياضة

نور الدين زكري: بإمكان المنتخب الجزائري هزم الكاميرون ذهابا وإيابا

سليم.ع
  • 203
  • 0
نور الدين زكري: بإمكان المنتخب الجزائري هزم الكاميرون ذهابا وإيابا
أرشيف
نور الدين زكري

قال المدرب نور الدين زكري أن المنتخب الجزائري له كل الإمكانات من أجل الفوز على المنتخب الكاميروني ذهابا وإيابا في المباراة الفاصلة المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 ..

وأضاف زكري في حوار خاص يبث على قناة الشروق سهرة الإثنين، بداية من الساعة العاشرة ليلا، أن سبب تراجع مستوى المنتخب الوطني يعود إلى مشاكل في غرف تغيير الملابس.

وبجرأته المعهودة، تحدث زكري عن تعيين مجيد بوقرة مدربا للمنتخب المحلي، وقال أن بلماضي عينه لأنه صديقه، متسائلا عن السيرة الذاتية لبوقرة حتى يكون مدربا للمنتخب الوطني المحلي.
كما تحدث المدرب زكري عن أمور كثيرة، في الحوار الذي خص به “الشروق نيوز”.

مقالات ذات صلة
الملياردير الروسي أبراموفيتش يتنازل عن رعاية نادي تشيلسي

الملياردير الروسي أبراموفيتش يتنازل عن رعاية نادي تشيلسي

فيغولي وبن رحمة في مواجهة ناديين إسبانيين في الدوري الأوروبي

فيغولي وبن رحمة في مواجهة ناديين إسبانيين في الدوري الأوروبي

فوز ثمين لِبلوزداد في بوتسوانا

فوز ثمين لِبلوزداد في بوتسوانا

بن سبعيني يواصل إهدار النقاط مع مانشغلادباخ

بن سبعيني يواصل إهدار النقاط مع مانشغلادباخ

بلماضي: “ديلور ليس “زورو” ولن يعود إلى المنتخب الوطني ما دمت على رأسه”

بلماضي: “ديلور ليس “زورو” ولن يعود إلى المنتخب الوطني ما دمت على رأسه”

الملاكمتان إيمان خليف ورميساء بوعلام في نهائي دورة بلغاريا

الملاكمتان إيمان خليف ورميساء بوعلام في نهائي دورة بلغاريا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد