نور الدين قوريشي: “أثق في كفاءة صادي وتمنيت بقاء محرز في مان سيتي”

كشف المدافع الدولي السابق للمنتخب الوطني، نور الدين قريشي، عن سعادته بانتخاب وليد صادي على رأس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، مثمنا هذه الخطوة، ومعربا عن أمله في رؤية الهدوء يعود إلى مبنى دالي ابراهيم، كما عرج على انتقال محرز إلى الدوري السعودي معبرا عن أسفه في عدم مواصل نجم الجزائر في صفوف السيتي، كما أشاد بإمكانيات الوافد الجديد أمين غويري، والذي سيقدم الإضافة اللازمة خاصة مع مستوى الخضر الذي أبانه أمام السنيغال.

وتحدث المدافع الدولي السابق نور الدين قريشي، في تصريحات خصّ بها “العربي الجديد”، عن وليد صادي، حيث قال “عملت مع صادي في مرحلة سابقة خلال عهد الرئيس محمد روراوة عندما كنت مساعداً للمدرب وحيد حاليلوزيتش، هو يتمتع بالكفاءة ولديه فكرة جيدة عن الكرة الأفريقية، انتخابه سيكون في صالح الجزائر، وواثق من نجاحه”.

وتابع المدافع الدولي السابق: “أتمنى أن يهتم بالتكوين، ويلزم الأندية بإنشاء الأكاديميات، فلا يعقل أن نبقى ننتظر ما تقدمه لنا المدارس الفرنسية، فباستثناء رئيس اتحاد الكرة السابق خير الدين زطشي، رأينا إهمالاً غير مقبول للمواهب في بلد يعج باللاعبين الموهوبين، أنا منذ 20 سنة أطالب بالتركيز على هذه الجزئية”.

وتحدث مساعد وحيد حاليلوزيتش سابقا مع الخضر عن مردود أشبال بلماضي في ودية السنيغال، بقوله: “تابعت المنتخب الجزائري أمام السنغال، وكنت سعيداً بالفوز عليهم بملعبهم وأمام جماهيرهم، هي نتيجة كنا في أمس الحاجة لها، كونها ستعيد الثقة للمجموعة قبل موعد أمم أفريقيا، بلماضي أحسن الصنيع بضخ دماء جديدة، كما أعجبتني الروح التي لعبنا بها”.

كما أشاد قريشي بنجم رين الفرنسي، أمين غويري للمنتخب الجزائري قائلاً: “قدوم أمين غويري مفيد، وسيمنح بلماضي حلاً هجومياً جديداً، هو من اللاعبين القادرين على صنع الفارق من أنصاف الفرص، لكن لا يجب أن ننسى الاهتمام بتكوين اللاعبين داخل البلاد”.

وعن انتقال محرز إلى السعودية، قال أحد نجوم جيل 82: “لم يرق لي انتقال رياض محرز للدوري السعودي وهو في سن 31 عاماً، تمنيت استمراره في مانشستر سيتي ورؤيته يتألق في دوري الأبطال، أنا أتفهم العرض المالي الذي لا يرفض، لكن المنتخب بحاجة لرياض محرز عندما يكون في أفضل أحواله”.