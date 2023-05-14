نور الدين مرسلي ضيف شرف النسخة الأولى لماراطون سيدي بلعباس

سيجمع بين الرياضة والثقافة

ينظم سباق ماراتون سيدي بلعباس في نسخته الوطنية الأولى بتاريخ 24 جوان القادم، السباق سيكون تحت الرعاية الرسمية لوالي سيدي بلعباس، ومن تنظيم مشترك،بين مديرية الشباب والرياضة بالتنسيق مع الرابطة الولائية لسيدي بلعباس.

وسيكون هذا الماراتون بحسب المنظمين “يجمع بين الرياضة والثقافة، وسيتميز بنشاطات ثقافية وفنية، وتظاهرات ينشطها كتاب كبار، ونجوم الكوميديا والسينما ومشاركة شرفية لنجوم الرياضة، وسيكون هذا الماراتون مخصصا للرجال والنساء، من 18سنة إلى 60 فما فوق.

وعن المسار الذي اختارته اللجنة المنظمة، فالماراتون سيكون الانطلاق من شارع المقطع واحد، والتوجه عبر مناظر طبيعية خلابة إلى بحيرة محمد بن علي والعودة إلى وسط المدينة عبر أهم أحياء المدينة، أما نصف المارتون، فإنه يترافق مع الماراتون، ويتوقف عند خط الوصول بالبحيرة، أما سباق 10 كلم فسيكون الانطلاق من وسط المدينة المقطع والتجول عبر شوارع المدينة والعودة إلى المقطع واحد،كما تقرر مرافقة العدائين بالفرق الموسيقية المحفزة.

وعن الجوائز التي ستمنح للفائزين فقد حددت المراتب الخمس الأولى في الترتيب العام، للماراتون من 20 مليون سنتيم إلى 4 ملايين سنتيم، أما نصف الماراتون، فإن أصحاب المراتب، الأولى، والثانية، والثالثة فستكون ابتداء من 10 ملايين للرتبة الأولى، وفي ما يخص المراتب الأولى والثانية لسباق 10 كلم فهي، ابتداء من 7 ملايين سنتيم للمرتبة الأولى.

وستجرى هذه التظاهرة الرياضية من شارع المقطع واحد، والتوجه عبر مناظر طبيعية خلابة إلى بحيرة محمد بن علي والعودة إلى وسط المدينة عبر أهم أحياء المدينة.

ومن المنتظر، أن يقام حفل كبير بعد نهاية التظاهرة يتم خلاله تكريم العديد من الشخصيات، التي قدمت الكثير لهذه الولاية، علما أن المنظمين اختاروا الأسطورة نور الدين مرسلي كضيف شرف لهذه التظاهرة في نسختها الأولى.