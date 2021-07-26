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في أكبر حملة تبرعات انضم إليها محرز وسولكينغ

نوميديا تنجح في جمع أزيد من مليارين لمرضى كورونا وتبكي بحرقة بعد تعرضها للسرقة!

نادية شريف
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نوميديا تنجح في جمع أزيد من مليارين لمرضى كورونا وتبكي بحرقة بعد تعرضها للسرقة!

نجحت الممثلة الجزائرية نوميديا لزول في جمع أزيد من مليارين لصالح مرضى كورونا، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من إطلاقها حملة لجمع التبرعات مع مجموعة من الأطباء المقيمين بفرنسا.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالمنشورات المشيدة بالالتفاتة الطيبة للممثلة، التي قامت بما عجز عنه الكثيرون في مناصب المسؤولية، غير أنها ظهرت في بث مباشر، مساء الأحد، تبكي بحرقة وتعتذر من المرضى الذين وعدتهم بإيصال المستلزمات الطبية لهم بعد تعرضها للسرقة.

وانضم لحملة نوميديا عدد من المشاهير، على غرار النجم الدولي الجزائري لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز، الذي أبدى استعداده للتبرع من أجل شراء مكثفات الأوكسيجين بنشره ستوري عبر حسابه على فيسبوك.

من جهته، دعا المغني سولكينغ إلى الوقوف مع هذه الحملة، ودعا عبر حسابه على تويتر كل مشاهير الجزائر من أجل التبرع بمبلغ مالي من أجل إنقاذ أرواح مرضى الجائحة.

وانطلقت المبادرة التي التف حولها طلبة وباحثون وفنانون ومؤثرون على مواقع التواصل، بعد تدهور الحالة الصحية لعدد كبير من مرضى فيروس كورونا بالجزائر، وعجز المستشفيات عن توفير العدد الكافي من الأجهزة المخصصة للإنعاش الطبي.

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