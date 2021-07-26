نوميديا تنجح في جمع أزيد من مليارين لمرضى كورونا وتبكي بحرقة بعد تعرضها للسرقة!
نجحت الممثلة الجزائرية نوميديا لزول في جمع أزيد من مليارين لصالح مرضى كورونا، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من إطلاقها حملة لجمع التبرعات مع مجموعة من الأطباء المقيمين بفرنسا.
#صحة
الفنانة #نوميديا_لزول تطلق حملة و تتمكن من جمع أكثر من 120 ألف أورو في فترة زمنية قليلة ، لتتوجه هذه المساعدات من أجل شراء العتاد الطبي اللازم و تزويد المستشفيات الجزائرية بالأكسيجين ❤️ pic.twitter.com/KoOgTU8nSB
— Adjwaa Tv (@ElAdjwaaTV) July 25, 2021
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالمنشورات المشيدة بالالتفاتة الطيبة للممثلة، التي قامت بما عجز عنه الكثيرون في مناصب المسؤولية، غير أنها ظهرت في بث مباشر، مساء الأحد، تبكي بحرقة وتعتذر من المرضى الذين وعدتهم بإيصال المستلزمات الطبية لهم بعد تعرضها للسرقة.
وانضم لحملة نوميديا عدد من المشاهير، على غرار النجم الدولي الجزائري لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز، الذي أبدى استعداده للتبرع من أجل شراء مكثفات الأوكسيجين بنشره ستوري عبر حسابه على فيسبوك.
من جهته، دعا المغني سولكينغ إلى الوقوف مع هذه الحملة، ودعا عبر حسابه على تويتر كل مشاهير الجزائر من أجل التبرع بمبلغ مالي من أجل إنقاذ أرواح مرضى الجائحة.
Allez les dz mettez ca en top tweet ont a besoin de vous 🙏🏻https://t.co/dtuM0j01WF pic.twitter.com/wakXadkuIi
— soolking ( president ) (@Soolking) July 25, 2021
وانطلقت المبادرة التي التف حولها طلبة وباحثون وفنانون ومؤثرون على مواقع التواصل، بعد تدهور الحالة الصحية لعدد كبير من مرضى فيروس كورونا بالجزائر، وعجز المستشفيات عن توفير العدد الكافي من الأجهزة المخصصة للإنعاش الطبي.