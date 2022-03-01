نوميديا لزول أمام قاضي التحقيق هذا الأربعاء

استكمالا لإجراءات التحقيق في ملف الاحتيال على الطلبة!

يرتقب أن تمثل هذا، الأربعاء، المؤثرة “نوميديا لزول” أمام عميد قضاة التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء في العاصمة، وذلك في إطار سير التحقيقات التي باشرتها ذات الهيئة القضائية في الملف، أين سيتم سماع أقوال المتهمة للمرة الثانية في الموضوع والتي تتواجد حاليا منذ ازيد من شهر داخل سجن النساء بالمؤسسة العقابية في القليعة.

وكان قاضي التحقيق قد استمع، الثلاثاء، للمتهمين “فاروق بوجملين” المدعو “ريفكا”، وكذا زميله “محمد ابركان” المدعو “ستانلي” اللذين تم استخراجهما من المؤسسة العقابية بالحراش، وذلك استكمالا لإجراءات التحقيق التي باشرتها المحكمة ضد 12 متهما حول وقائع احتيال تعرض لها أزيد من 65 طالبا. وقبل ذلك استمع أيضا عميد قضاة التحقيق منذ أيام لأقوال المتهمة “إيناس عبدلي” بصفتها متهمة غير موقوفة وتتواجد تحت الرقابة القضائية منذ تاريخ 17 جانفي الماضي، رفقة كل من المدعوات “ج. لينة” و” ب. رانيا” إلى جانب “ع. سعاد” والدة المتهم “ز. أسامة” صاحب شركة “فيوتر ڨايت” وكذا “ط. نجاة”، في إطار استمرارية التحقيق الذي انطلق منذ أسابيع قليلة، حيث خضعت المتهمات المتواجدات بسجن القليعة للاستجواب في الموضوع.

تجدر الإشارة أن المتهمين يواجهون تهما ثقيلة تتعلق بجنحة المشاركة في النصب على الجمهور، جنحة المشاركة في تبييض الأموال باستعمال تسهيلات يمنحها نشاط مبني في إطار جماعة إجرامية منظمة، جناية المشاركة في الاتجار بالأشخاص المرتكبة من طرف جماعة إجرامية منظمة وذات طابع عابر للحدود الوطنية، وجنحة المشاركة في مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.