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جواهر

نوميديا لزول تؤكد على وجود الأوكسيجين وتترجى المستفيدين أن يعيدوا القارورات

نادية شريف
  • 80724
  • 14
نوميديا لزول تؤكد على وجود الأوكسيجين وتترجى المستفيدين أن يعيدوا القارورات

ظهرت الفنانة نوميديا لزول، مساء الخميس، في مقطع مصور تم تداوله على نطاق واسع وهي تترجى المستفيدين من قارورات الأوكسيجين أن يعيدوها لأن هناك مرضى بحاجة ماسة إليها.

ومن أمام أحد المصانع بولاية البليدة، أكدت لزول أن الأوكسجين متوفر، والمشكلة في القارورات التي لا يرجعها المستفيدون ويفضلون الاحتفاظ بها أو إعادة بيعها.

في ذات السياق أكدت على ضرورة التواصل مع الجمعيات من أجل تعبئة القارورات وعدم الذهاب للمصانع تجنبا للتجمعات الكبيرة وبالتالي انتشار الوباء أكثر فأكثر.

نوميديا تنجح في جمع أزيد من مليارين لمرضى كورونا وتبكي بحرقة بعد تعرضها للسرقة!

نجحت الممثلة الجزائرية نوميديا لزول في جمع أزيد من مليارين لصالح مرضى كورونا، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من إطلاقها حملة لجمع التبرعات مع مجموعة من الأطباء المقيمين بفرنسا.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالمنشورات المشيدة بالالتفاتة الطيبة للممثلة، التي قامت بما عجز عنه الكثيرون في مناصب المسؤولية، غير أنها ظهرت في بث مباشر، مساء الأحد، تبكي بحرقة وتعتذر من المرضى الذين وعدتهم بإيصال المستلزمات الطبية لهم بعد تعرضها للسرقة.

وانضم لحملة نوميديا عدد من المشاهير، على غرار النجم الدولي الجزائري لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز، الذي أبدى استعداده للتبرع من أجل شراء مكثفات الأوكسيجين بنشره ستوري عبر حسابه على فيسبوك.

من جهته، دعا المغني سولكينغ إلى الوقوف مع هذه الحملة، ودعا عبر حسابه على تويتر كل مشاهير الجزائر من أجل التبرع بمبلغ مالي من أجل إنقاذ أرواح مرضى الجائحة.

وانطلقت المبادرة التي التف حولها طلبة وباحثون وفنانون ومؤثرون على مواقع التواصل، بعد تدهور الحالة الصحية لعدد كبير من مرضى فيروس كورونا بالجزائر، وعجز المستشفيات عن توفير العدد الكافي من الأجهزة المخصصة للإنعاش الطبي.

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التعليقات
14
  • Ahmed

    بالحق كيفاه القضية نتاع سرقوها ؟؟؟

    7
  • مواطن

    نوميديا القبائلية الجميلة تتبرع وتعطي درس في الوطنية والتضامن واشباه الرجال مستثمري الدين. لك كل السكر يا القبائلية الفحلة.

    -8
  • tiger

    أعطيني الساك نوميديا!!!!

    3
  • Jijel koutama

    EL GHACHI ,VOLEUR ,CRIMINEL ,LA PLUS GRANDE 3ISSABA ,C EST CE GHACHI LA .

    12
  • يا صحاب الدراهم تفكروا خواتكم

    علاش تجار الجملة و المستوردين و المسؤولين لي يخلصو اكثر من 20 مليون فالشهر ما يتبرعوش للمستشفيات . وخاصة في المناطق الداخلية . راكم تموتو وتخلو كلش ديرو الخير شويا .

    18
  • سليم

    اين اموال البترول ياعصابة الله لاتربحكم جهنم قليلة عليكم

    20
  • أحمد

    شكون ألي رايح ايصدقك!!!!😠

    1
  • علي

    ‏نطلب من المسؤولين ‏ ‏إخراج الأموال المكنوز عندهم لمساعدة المرضى و تقدر بالملايين ‏لشراء قارورة الأكسجين

    20
  • الظلم

    دولة اعطاها الله من كنوز الدنيا ما لا يعطى لكثير من الدول وهاهي تنتظر الصدقات

    21
  • ou va l'algerie ???

    elle est ou l'argent du pétrole et du gaz ???il faut voir avec la MAFIA du pouvoir algérien ?? et leurs complices hadad , ouyahia , .....????

    12
  • pétrole

    c'est scandaleux...c'est la honte...plus de matériel médical dans un pays gazier et pétrolier

    8
  • tarik

    Les monstres sont partout

    12
  • مردا

    لا أعلم ما أقول لكن وجب شكر الفنانة مهما كان رأي حولها ثم أعلق هل الناس لا يتحركوا الا اذا دعتهم جميلة من الجميلات و لما لا يتحركون عندما يدعوهم الاطباء و المختصين؟ اصبحنا مدمنين و نتعامل ليس بالاخلاق و الأنفة بل بأمور أخرى بالقشور و نحن نتبع الغرب في تصرفاتنا الى أين؟

    4
  • جزائري حر طليق

    مليون تحية ..يا حرة بنت الأحرار . والتي حققت ما عجز عن تحقيقة أشباه الرجال .. لكن هناك سؤول يطرح نفسه في مثل هذه الحالات : أين هم الدراويش والمنافقين الذين يرون من الجزائرية شبه انسان ولدت للبقاء في البيت لا أكثر ولا اقل وأنها لا تصلح سوى للانجاب والطبخ ؟ ولماذا لا يظهرون في مثل هذه المناسبات ؟ وأين هي أموالهم ؟ وأين هي مبادراتهم ؟ .

    0

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