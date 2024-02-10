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جواهر

نوميديا لزول تتعرض لهجوم ذباب المخزن المغربي بسبب التراث الجزائري!

جواهر الشروق
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نوميديا لزول تتعرض لهجوم ذباب المخزن المغربي بسبب التراث الجزائري!

تعرضت المدونة نوميديا لزول لهجوم ذباب المخزن المغربي بسبب التراث الجزائري الذي تحاول الجارة الغربية السطو عليه بمختلف الطرق.

وشنت حسابات مغربية هجمة شرسة على لزول بعد طرح “فيديو كليب” غنائي جديد على “يوتيوب”، جمعها بمغنية تدعى لينا مهيام، استعرضت من خلاله عديد الأزياء والحلي الجزائرية وفي مكان يحاكي التاريخ برموزه وجماليته.

وقال إعلام المخزن إن الفنانة الجزائرية قامت بتصوير مشاهد كليب “جامي ننساك” داخل أحد المنازل العتيقة الشبيهة بالرياضات المغربية، كما ظهر في “الكليب” رجل بجلباب مغربي أبيض وطربوش أحمر مرفوقا بـ”صينية الشاي” على الطريقة المغربية.

وأضاف أنها استعانت بالتراث المغربي بعرض فتيات يرتدين القفطان إلى جانب “البلوزة” و”الكراكو”، ما اعتبره ناشطون مبالغة في نسب كل ما هو جزائري إلى المغرب.

وأعرب مستخدمون لشبكات التواصل الاجتماعي عن إنزعاجهم من سرقة التراث الجزائري على غرار الزليج والقفطان والكاراكو وغيرها، ومحاولة نسبها للمغرب، مؤكدين على استعانة الفنانة بها لأن أصولها جزائرية.

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