“نوميديا” و”ريفكا” أمام القضاء مجددا مطلع أوت

تأجيل الاستئناف بطلب من هيئة الدفاع

عاد ملف الاحتيال والنصب على عشرات الطلبة من جديد إلى أروقة المحاكمة، حيث مثل الثلاثاء المتهمون في القضية، والبالغ عددهم 13 شخصا، على رأسهم أربعة مؤثرين بمواقع التواصل الاجتماعي، أمام قاضي الدرجة الثانية بالغرفة الجزائية الخامسة بمجلس قضاء العاصمة، قبل أن يتقرّر تأجيل محاكمتهم إلى تاريخ 2 أوت المقبل بطلب من الدفاع.

الملف الذي سبق طرحه أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء يخص وقائع نصب واحتيال تعرض لها عشرات الطلبة الجزائريين الراغبين في اتمام دراستهم بالخارج، من طرف شركتين وهميتين تحت اسم “فيوتر ڨايت”، وسلبهم مبالغ مالية معتبرة، كما وُجهت تهم عديدة للمتورطين في الملف، من بينهم نجوم بارزون بـ”السوشل ميديا”، ويتعلق الأمر بكل من المؤثرة نوميديا لزول، وفاروق بوجملين المعروف بـ”ريفكا” وكذا محمد ابركان المعروف بـ”ستانلي”، بالإضافة إلى كل من صاحب الشركة ومسيرها المدعو “ز.أسامة” وسكرتيرته المدعوة لينا، وكذا صاحب وكالة سياحة وأسفار يدعى “ب.محمد أمين”، مع والدة المتهم الرئيسي وهي برلمانية سابقة، ووكلاء أعمال المؤثرين، وأيضا المؤثرة ايناس عبدلي التي تمت محاكمتها بقسم الأحداث بمحكمة الدار البيضاء منذ أيام، كونها قاصرا وأدينت بعقوبة مالية قدرت بـ10 ملايين سنتيم.

وأصدرت محكمة الجنح منذ أسابيع أحكاما تراوحت بين البراءة وعام إلى 7 سنوات حبسا نافذا، وغرامات مالية بين 50 ألف دج و5 مليون دج، ضد جميع المتهمين بعد تجنيح الملف وإعادة تكييفه من جناية إلى جنحة، عن تهم المشاركة في تبييض الأموال باستعمال تسهيلات يمنحها نشاط مبني في إطار جماعة إجرامية منظمة، وجنحة المشاركة في مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.