“نوميديا” و”ريفكا” يواجهان جناية الاتجار بالبشر!

تطورات قضية الاحتيال

خطفت المؤثرة “نوميديا لزول” الأنظار يوم الأربعاء، خلال تواجدها على مستوى محكمة الدار البيضاء بالعاصمة، وهي مكبلة بالأغلال رفقة زميلتها الشابة “إيناس عبدلي”، وكذا “فاروق بوجملين” الملقب “ريفكا” بقاعة الانتظار قبل مثولهما أمام قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، مقابل ذلك، اصطف عشرات الطلبة الذين قدموا من مختلف الولايات ببهو المحكمة ممن وقعوا ضحايا لأثقل ملف نصب واحتيال، اغتال طموحهم وأحلامهم في الدراسة والحصول على شهادات في دول أوروبية.

واستمع قاضي التحقيق وقبله وكيل الجمهورية الرئيسي، على مدار ساعات متأخرة من يوم الأربعاء، وتحت إجراءات أمنية خاصة واستثنائية، في أول يوم من التحقيق لأقوال المتهمين البالغ عددهم 12 شخصا، على أن يتم استدعاء الضحايا ببرقيات رسمية لاحقا، وبخصوص الاستجواب الذي باشره قاضي التحقيق الأربعاء، مع حفظ مبدأ السرية، تضمن وقائع تعرض عدد معتبر من الطلبة للنصب والإحتيال عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وسلبهم مبالغ مالية تراوحت بين 30 و 500 مليون سنتيم، مقابل حصولهم على منح للدراسة في الخارج، بتواطؤ شركتين وهميتين تحت اسم VYKLYK.DZ،futur gate.

وهي الوقائع التي جرّت مؤثرين معروفين بالسوشل ميديا لأروقة العدالة قد تصل للإيداع رهن الحبس المؤقت، إلى جانب ثلاثة متهمين رئيسيين ويتعلق الأمر بكل من صاحب الشركة ومسيرها المدعو “ز.أسامة” وسكرتيرته المدعوة “لينا” وشخص ثالث يدعى “ب.محمد أمين”، وهو صاحب وكالة سياحة وأسفار، وآخرين.

وحسب المعلومات التي تحوزها “الشروق” فإن المتهمين في الملف الحالي سيتابعون بتهم ثقيلة تخص جناية تكوين جمعية أشرار والنصب والاحتيال الموجه للجمهور، وتهمتي تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، والنصب والاحتيال من الدرجة الأولى على رأسهم “نوميديا لزول” كمتهمة رئيسية في الملف، الأخيرة حضرت إلى المحكمة في حدود الساعة التاسعة صباحا بصفة عادية على متن سيارتها الخاصة رفقة والديها، وذلك لتنفي خبر فرارها الذي انتشر خلال الساعات الماضية، حيث ظهرت “نوميديا” في حالة ارتباك وقلق شديدين، والتي لم تغادر مركبتها لما يقارب الساعتين من الزمن، قبل أن يستدعيها وكيل الجمهورية لمكتبه مرفقة بعناصر الأمن لاستجوابها بمحضر رسمي، كما تم تقديم أيضا المدعو “فاروق بوجملين” المعروف “ريفكا”، و”ايناس عبدلي” وكذا “محمد ابركان” المعروف بـ”ستانلي”، من دون حضور محاميهم بسبب المقاطعة وهو الأمر الذي عقّد من وضعية المتهمين خلال سماع أقوالهم.