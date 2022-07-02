نونتغهام فوريست الإنجليزي يصّر على ضم سليماني

لديه الكثير من العروض الأوروبية والخليجية

اقترب الدولي الجزائري، إسلام سليماني، نجم نادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي من الانضمام إلى نادي نونتغهام فوريست الإنجليزي، خلال فترة التحويلات الصيفية الحالية، بعد أن خرج الهدّاف التاريخي لـ”الخضر” من حسابات المدير الفني لـ”الأسود”، روبن أموريم.

وكان سليماني استبعد بقرار انضباطي من نادي سبورتنغ قبل 6 جولات من انتهاء الموسم في الدوري البرتغالي، بسبب خلافات قوية مع المدرب روبن أموريم، الذي اتهم اللاعب الجزائري بـ”عدم الالتزام” و”غياب الاحترافية”، وهو ما رفضه سليماني جملة وتفصيلا ورد على مدربه برسائل قوية في “السوشيال ميديا” دون الحديث عن القضية إعلاميا، وقالت صحيفة “ريكورد” البرتغالية، إن الدولي الجزائري اقترب من حسم صفقة انتقاله إلى نادي نوتنغهام فوريست العائد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب استمر لـ23 سنة كاملة، مشيرة إلى أن سليماني تواجد على رادار المدير الفني للنادي الإنجليزي، ستيف كوبر، وتابع المصدر البرتغالي التأكيد على أن “كوبر يريد التعاقد مع مهاجم آخر بعد تأمين خدمات المهاجم النيجيري تايو أويني، وأن سليماني يتواجد على رأس قائمة اهتماماته”، مضيفا: “لكن من الضروري الآن إضفاء الطابع الرسمي على هذه الرغبة”.

ولم يُحدد إسلام سليماني لحد الساعة وجهته المستقبلية رغم العروض العديدة التي وصلته في الفترة الماضية، سواء من الأندية الأوروبية أم الخليجية، حيث قال مصدر مقرب من سليماني إن ممثلي اللاعب الجزائري يفضلون التريث قبل اختيار الوجهة المناسبة، خاصة أن سليماني لا يريد خسارة الكثير من الناحية المالية، وهو الذي يتقاضى راتبا سنويا كبيرا كان سببا في تعطل بعض المفاوضات مع أندية كانت ترغب في ضمه، وسبق لسليماني اللعب في انجلترا من بوابة نادي ليستر سيتي الذي انضم إليه صيف عام 2016، قبل أن يغادره شهر جانفي 2021، علما أنه خرج منه في عدة مناسبات للعب مع أندية أخرى بنظام الإعارة، ومنها أندية نيوكاسل وفنرباتشي وموناكو.

وخاض الجزائري 47 مباراة في مختلف المسابقات مع ليستر، سجل خلالها 13 هدفا وقدم 7 تمريرات حاسمة (منها 36 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز سجل خلالها 8 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة)، في حين اكتفى بالمشاركة في 4 مباريات مع نيوكاسل في “البريميرليغ” قدم خلالها تمريرة حاسمة واحدة فقط.

يجدر الذكر، أن سليماني خاض مع سبورتنغ لشبونة هذا الموسم منذ انضمامه إليه في الساعات الأخيرة من الميركاتو الشتوي الماضي، 12 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 4 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة.