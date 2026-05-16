نوير يمدد عقده مع بايرن ميونيخ

مدد الحارس مانويل نوير، عقده مع فريقه بايرن ميونخ لمدة عام، حيث من المتوقع أن يبقى الحارس الأساسي للفريق في الموسم المقبل.

ويخوض نوير البالغ من العمر 40 عاما، موسمه الـ15 مع بايرن بعد انضمامه للفريق البافاري قادما من شالكه الألماني عام 2011، مقابل ما يقارب 30 مليون يورو.

ويتمتع قائد المنتخب الألماني السابق، الذي فاز بكأس العالم 2014 ، بواحدة من أنجح المسيرات في تاريخ بايرن ميونخ، حيث فاز بالعديد من الألقاب بالدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا مع النادي.