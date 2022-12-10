نوير ينهي الموسم بسبب إصابة خلال رحلة تزلج

أعلن حارس بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا، مانويل نوير، انتهاء موسمه الحالي عقب تعرضه لكسر في الساق خلال رحلة تزلج.

ونشر الحارس الألماني صورة عبر حسابه على “إنستغرام”، السبت، يظهر فيها مستلقيا على فراش، بينما تحيط جبيرة بساقه.

وكتب نوير على الصورة: “مرحبا يا شباب، ماذا يمكنني أن أقول.. كان من الممكن أن تكون نهاية العام أفضل من ذلك بالتأكيد”.

وأوضح مانويل نوير أنه كان يقوم بالتزلج من أجل “تصفية” ذهنه والاستعداد لما تبقى من الموسم الحالي، لكن الأمور لم تسر على ما يرام.

واختتم الحارس الألماني المخضرم: ” من المؤلم معرفة أن الموسم الحالي قد انتهى بالنسبة لي.. اعتنوا بأنفسكم”.