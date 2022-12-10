-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

نوير ينهي الموسم بسبب إصابة خلال رحلة تزلج

عمر سلامي
  • 115
  • 0
نوير ينهي الموسم بسبب إصابة خلال رحلة تزلج
ح.م
مانويل نوير

أعلن حارس بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا، مانويل نوير، انتهاء موسمه الحالي عقب تعرضه لكسر في الساق خلال رحلة تزلج.
ونشر الحارس الألماني صورة عبر حسابه على “إنستغرام”، السبت، يظهر فيها مستلقيا على فراش، بينما تحيط جبيرة بساقه.

وكتب نوير على الصورة: “مرحبا يا شباب، ماذا يمكنني أن أقول.. كان من الممكن أن تكون نهاية العام أفضل من ذلك بالتأكيد”.

وأوضح مانويل نوير أنه كان يقوم بالتزلج من أجل “تصفية” ذهنه والاستعداد لما تبقى من الموسم الحالي، لكن الأمور لم تسر على ما يرام.

واختتم الحارس الألماني المخضرم: ” من المؤلم معرفة أن الموسم الحالي قد انتهى بالنسبة لي.. اعتنوا بأنفسكم”.

مقالات ذات صلة
تمنيت أن أعيد إنجاز الجزائر مع المغرب في المونديال

تمنيت أن أعيد إنجاز الجزائر مع المغرب في المونديال

الأرجنتين تتأهّل للمربّع الذّهبي في مباراة “مجنونة” بـ 17 إنذارا

الأرجنتين تتأهّل للمربّع الذّهبي في مباراة “مجنونة” بـ 17 إنذارا

“الخضر” يواجهون المنتخب التونسي وديا في جانفي

“الخضر” يواجهون المنتخب التونسي وديا في جانفي

رسميا.. زدادكة ينتقل إلى هذا النادي

رسميا.. زدادكة ينتقل إلى هذا النادي

بِالفيديو: هذا حارس شخصي أم مدير الإعلام؟!

بِالفيديو: هذا حارس شخصي أم مدير الإعلام؟!

تطبيق “تيك توك” سبب خروج غانا من الدور الأوّل للمونديال

تطبيق “تيك توك” سبب خروج غانا من الدور الأوّل للمونديال

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد