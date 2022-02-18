نوّاب يتعاطفون مع الأستاذ الذي فقد عينه اليمنى جراء اعتداء تلميذه عليه (فيديو)

تعاطف نوّاب بالمجلس الشعبي الوطني مع الأستاذ الذي فقد عينه اليمنى جراء اعتداء تلميذه عليه، منذ أيام، ببلدية بن طلحة.

وبحسب ما أفادت صفحة المجلس الشعبي الوطني على فيسبوك فقد تنقل وفد بقيادة رئيس لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العملي والشؤون الدينية، السيد عبد الكريم عابد، صبيحة الخميس 17 فيفري 2022، إلى مستشفى ” بارني” للاطمئنان على حالة الأستاذ.

وأضافت أن رئيس اللجنة نقل للمصاب تعاطف رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي، الذي كلفه شخصيا بهذه المهمة، وكذا تعاطف جميع نواب المجلس الشعبي الوطني معه، وعبر له عن استنكارهم لمثل هذا الاعتداء الذي لا يعقل أن يحدث داخل المؤسسات التربوية التي تربي وتعلّم الأجيال.

يذكر أن الأستاذ تعرض على يد تلميذه السابق لإعتداء فقد على إثره الإبصار بعينه اليمنى ببن طلحة، وفتحت الحادثة المستهجنة ملف الاعتداء على الأساتذة كما تم تداولها عبر مختلف شبكات التواصل على نطاق واسع.

وقال الأستاذ في تصريحات صحفية إنه وبعد خروجه من المؤسسة التربوية تعرض لضربة قوية على رأسه بعصا كبيرة أفقدته الوعي، ما استدعى نقله للمستشفى، أين تم تسجيل كسر في الأنف والجبهة، وتضرر العين اليمنى التي لم يعد يرى بها شيئا.

وأوضح متحسراً أن “الطالب المعتدي كان يدرس في أحد الأقسام التي أشرف عليها، وكان مترصداً له بعصا كبيرة، مناشداً السلطات المعنية بالتحرك وإنصاف الأساتذة عموماً، لأن ليس من جزاء الأستاذ أن يعامل بهذه الطريقة.