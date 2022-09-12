نيابة الجمهورية: حرائق الغابات “أعمال تخريبية” لبث الرعب في أوساط السكان

التمس قسم مكافحة الجرائم الإرهابية والتخريبية بنيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد في العاصمة، من نيابات الجمهورية لدى المحاكم المعنية بالتحقيق في جرائم الحرق العمدي للغابات، أن تتخلى عن التحقيق في هذه القضايا لفائدة القسم.

وحسب ما جاء في بيان للقسم، فإن الوقائع المذكورة تدخل ضمن اختصاصه، حيث “تفيد المؤشرات الأولية للتحقيقات، أن هذه الحرائق ارتكبت بغرض بث الرعب في أوساط السكان، وخلق جوّ من انعدام الأمن”.

“وقد وردت إخطارات من نيابات المحاكم المعنية، إلى قسم مكافحة الجرائم الإرهابية والتخريبية، تتعلق بتعرض غابات في جيجل وسطيف والطارف إلى الحرق العمدي”.

“وبيّنت هذه الإخطارات أن هذه الحرائق، التي تدخل ضمن الأعمال التخريبية، قد أدت إلى وفاة عدّة ضحايا، وإلى أضرار مادية معتبرة”، يضيف ذات البيان.