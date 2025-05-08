نيابة الجمهورية للقطب الاقتصادي والمالي تلتمس 10 سنوات لنغزة وساحلي وحمادي

التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي امحمد، الخميس أقصى العقوبات في حق كل من سعيدة نغزة، بلقاسم ساحلي ، عبد الحكيم حمادي المترشحين للانتخابات الرئاسية 2024،إذ طالب بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار جزائري في حق كل متهم.

كما طالب ممثل الحق العام تسليط عقوبة تترواح بين 5 و8 سنوات وغرامة مالية تقدر ب 1 مليون دينار في حق باقي المتهمين من فئة المنتخبين وأعضاء الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية ونجل نغزة والمواطنين المتابعين في ملف الحال. وبالمقابل طالبت النيابة بمصادرة جميع المحجوزات مع تثبيت الأمر بالقبض الدولي الصادر عن قاضي التحقيق ضد النجل الثاني لنغزة.