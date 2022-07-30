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نيابة برشلونة تطلب حبس شاكيرا 8 سنوات لهذا السبب

جواهر الشروق
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نيابة برشلونة تطلب حبس شاكيرا 8 سنوات لهذا السبب
أرشيف
بيكيه وشاكيرا رفقة أولادهما

أعلنت النيابة العامة في برشلونة الإسبانية، الجمعة، أنّها ستطلب السجن لأكثر من ثماني سنوات بتهمة التهرب الضريبي، في حق النجمة الكولومبية شاكيرا، التي أعلنت رفضها عقد اتفاق وأعربت عن عزمها على المضي في القضية حتى المحاكمة.

وفي لائحة الاتهام، أشارت النيابة العامة إلى أنها ستطلب تغريم النجمة المتهمة بالتهرب عن دفع ضرائب بقيمة 14,5 مليون يورو بين 2012 و2014 بمبلغ 24 مليون يورو تقريبا، وفق وكالة فرانس برس.

وعلى القضاء حاليا أن يبت في إجراء المحاكمة ويعلن موعد انطلاقها.

وكانت شاكيرا التي تؤكد براءتها من أي عملية تهرب ضريبي أعلنت، الأربعاء، رفضها عقد اتفاق مع النيابة العامة، معربة عن عزمها على المضي في القضية حتى المحاكمة.

وأفاد وكلاء شاكيرا، أن احتمال التوصل إلى اتفاق يبقى مع ذلك مفتوحا حتى انطلاق المحاكمة أمام محكمة في برشلونة، علماً أن قرار إحالة النجمة البالغة 45 عاما رسميا على المحكمة لم يصدر بعد.

ونقل محامو النجمة في بيان أصدروه الأربعاء، استنكارها “الانتهاك التام” لحقوقها و”الأساليب التعسفية” التي تلجأ إليها النيابة العامة، وشددوا على أن المغنية “واثقة من أن القضاء سيثبت أنها على حق”.

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