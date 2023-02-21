نيابة قسنطينة تنشر نتائج التحقيقات حول تهريب أميرة بوراوي نحو تونس

أعلنت النيابة العامة بمجلس قضاء قسنطينة، الثلاثاء، إيداع 4 أشخاص الحبس في قضية تهريب أميرة بوراوي سرا نحو تونس.

وحسب بيان لمجلس قضاء قسنطينة فإنه “بتاريخ 2023/02/08 وردت معلومات لمصالح الأمن مفادها مغادرة المسماة بوراوي أميرة الترب الجزائري إلى دولة تونس بطريقة غير شرعية، لاسيما أنها محل أمر قضائي بالمنع من مغادرة التراب الوطني”.

وأضاف “وعليه أمرت النيابة بفتح تحقيق و تقديم المشتبه فيهم أمام العدالة وأسفرت التحريات على خروج المعنية من التراب الوطني بطريقة غير قانونية ومخطط لها بمساعدة شبكة إجرامية منظمة لتهريب المهاجرين من بينهم سائق سيارة أجرة غير شرعية وموظف بالمعبر الحدودي وأشخاص آخرين وبتواطؤ من إعلامي وأحد اقاربها ووالدتها” .

وأوضح أنه بتاريخ 2023/02/19 تم تقديم خمس (05) أشخاص مشتبه فيهم أمام نيابة القطب الجزائي المتخصص. وبموجب طلب افتتاحي لإجراء تحقيق قضائي، تم توجيه تهم تكوين جمعية أشرار، مغادرة التراب الوطني بصفة غير مشروعة وتهريب المهاجرين من طرف جماعة إجرامية منظمة.

وأضاف: بعد استجواب المتهمين المذكورين أعلاء أصدر السيد قاضي التحقيق أمرا إيداع أربعة (04) منهم رهن الحبس المؤقت ووضع متهمة تحت الرقابة القضائية.