نيجيريا الأوفر حظا للتتويج بـ”الكان”وهذه حظوظ “الخضر”

حسب موقع "أوبتا" المتخصص في الإحصائيات

رشح موقع أوبتا العالمي المتخصص في الإحصائيات، المنتخب النيجيري للتتويج بكأس إفريقيا للأمم، المقرر انطلاقها الأحد بالكاميرون، وتستمر حتى 6 فيفري، مشيرا إلى أن حظوظ المنتخب الجزائري في الاحتفاظ بلقبه لا تتعدى نسبة 8.15 بالمائة.

وسيستهل المنتخب الوطني، المتواجد ضمن المجموعة الخامسة، حملة الدفاع عن لقبه، يوم الثلاثاء 11 جانفي 2022، أمام سيراليون، بملعب جابوما بدوالا في الساعة الثانية زوالا بتوقيت الجزائر، قبل ملاقاة منتخب غينيا الاستوائية، يوم الأحد 16 جانفي 2022 بدوالا في الساعة الثامنة ليلا، ثم كوت ديفوار، الخميس 20 جانفي 2022، في نفس الملعب في الساعة الخامسة مساء.

وقبل انطلاق المنافسة الرسمية الأحد، كشف موقع “أوبتا” الشهير عن المنتخبات المرشحة للتتويج ببطولة كأس أمم إفريقيا، بحسب نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بأداء الإحصائيات، موضحا أن المنتخب الجزائري المرشح الأبرز لتصدر المجموعة الخامسة والتأهل إلى الدور الثاني، غير أن حظوظه في نيل اللقب أقل بكثير من منتخبات مثل نيجيريا والمغرب ومصر والسنغال وحتى كوت ديفوار.

وجاء المنتخب الوطني، بحسب ذات الموقع، في المركز السادس، ضمن قائمة المرشحين للتتويج بكأس إفريقيا بنسبة قدرت بـ8.15 بالمائة فقط، بعد المنتخبات المذكورة آنفا، حيث احتل المنتخب النيجيري المركز الأول بنسبة 14.7، فيما جاء المنتخب المغربي في المركز الثاني بنسبة قدرت بـ14.77 بالمائة، وبعده ثالثا المنتخب المصري بـ12.93 بالمائة، ثم وصيف الدورة السابقة المنتخب السنغالي بـ12.23 بالمائة، ثم كوت ديفوار بـ8.23 بالمائة، وفضلا عن نموذج الذكاء الاصطناعي، فإن موقع “أوبتا” أخذ بعين الاعتبار قبل إعداد هذه الإحصائيات، على غرار سوق المراهنات وكذلك نسبة صعوبة مسار كل منتخب نحو نهائي البطولة، وكون المنتخب الجزائري ينتظره مشوار شاق وصعب بحسب عملية القرعة التي ستضعه في مواجهة الكبار بدءا من الدور الثاني مباشرة، ناهيك عن مواجهته كوت ديفوار في الجولة الأخيرة من الدور الأول، فإن حظوظه مقارنة ببقية المنتخبات لم تكن كبيرة.

وتبقى مثل هذه الإحصائيات مجرد تكهنات فلغة كرة القدم لا تؤمن إلا بمنطق الميدان الذي سيكون الفيصل والمحدد لبطل كأس إفريقيا، المنافسة التي غالبا ما عودتنا على المفاجآت، فما حدث مع المنتخب الزامبي في 2012 وحتى لـ”الخضر” في 2019 خير دليل على ذلك، ولثاني مرة على التوالي، سيشارك في “الكان” 24 منتخبا تم تصنيفهم إلى 4 مستويات وفقا لنتائجهم السابقة في البطولة، وتوزيعهم على 6 مجموعات بالدور الأول للمسابقة، حيث تم وضع منتخب واحد من كل مستوى في كل مجموعة.

وسيخوض كل منتخب 3 مباريات في مرحلة المجموعات، على أن يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة للأدوار الإقصائية، بالإضافة لأفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث في المجموعات الست، وبدءا من دور الـ16 وصولا للمباراة النهائية، تستكمل البطولة بالنظام الإقصائي، الذي يقضي بصعود الفائز للدور المقبل وخروج الخاسر.

وتقام المباريات الـ52 بالبطولة على 6 ملاعب داخل 5 مدن كاميرونية، وهي ملعب “أوليمبي” وملعب “أحمدو أهيدغو” في العاصمة ياوندي، وملعب “جابوما” بمدينة دوالا، وملعب “ليمبي” في مدينة ليمبي، وملعب “كويكونغ” في بافوسام، وملعب “رومدي أدجيا” في غاروا، ومن المقرر أن يقام اللقاء الافتتاحي للبطولة اليوم، بين الكاميرون وبوركينا فاسو، والمباراة النهائية أيضا، على ملعب أوليمبي الذي تم تشييده حديثا الذي يتسع لـ 60 ألف متفرج.