نيجيريا تؤكد التزامها الكامل بتجسيد مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء

أبرز وزير الدولة للموارد البترولية (الغاز) لجمهورية نيجيريا الفيدرالية، إكبيريكبي إيكبو، الأهمية البالغة التي يكتسيها مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء وأثره الاقتصادي على القارة الافريقية بأكملها.

وأوضح إيكبو، عقب استقباله من قبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أنه أكد لرئيس الجمهورية، خلال هذا اللقاء، أن نيجيريا “ستبذل كل ما وسعها” من أجل تجسيد هذا المشروع الهام.

وأضاف بأن رئيس الجمهورية عبر عن “اهتمامه الكبير” بإتمام هذا المشروع “الحيوي” والذي يحمل -مثلما قال- “أهمية “كبيرة للجزائر وللنيجر ولنيجيريا من حيث التصنيع وخلق فرص العمل، إضافة إلى بعده الافريقي”.

وذكر وزير الدولة النيجيري بأن العمل على هذا المشروع بدأ منذ سنوات طويلة، مؤكدا أن المشروع “يعني الكثير للدول الثلاث”.

وسيكون لنجاح هذا المشروع -كما أضاف- “أثر كبير” على القارة الإفريقية بأكملها، مجددا الالتزام الكامل بتحقيقه.

وحول الاجتماع الوزاري الخامس للجنة التوجيهية لمشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، أكد وزير الدولة أنه جاء للمشاركة فيه مرفوقا بوفد رفيع المستوى من الشركة النيجيرية “ان ان بي سي”، وهو ما يمثل “التأكيد والالتزام بأن هذا المشروع سيرى النور”، لافتا إلى أن هذا الاجتماع سيتناول الجوانب التقنية والتجارية لضمان طلاق المشروع.