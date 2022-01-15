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رياضة

نيجيريا تتأهّل ومصر تُصحّح الخطأ

علي بهلولي
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نيجيريا تتأهّل ومصر تُصحّح الخطأ

تأهّل منتخب نيجيريا مساء السبت إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا، فيما صحّح الفريق المصري خطأه وأنعش فرصه في المرور إلى الدور الثاني.

وفازت نيجيريا بِنتيجة (3-1) على السودان، وانتصرت مصر بِهدف لِصفر على غينيا بيساو. بِرسم الجولة الثانية من دور المجموعات لِنهائيات كأس أمم إفريقيا بِالكاميرون.

وتشكّل جدول ترتيب الفوج الرابع كالتالي:

1- نيجيريا

2- مصر

3- غينيا بيساو

4- السودان

واستنادا إلى هذا الترتيب، تأهّل منتخب نيجيريا بِصفة رسمية إلى الدور ثمن النهائي، من عمر منافسة “كان” 2022.

ويتأهّل رائد ووصيف كلّ فوج إلى ثمن النهائي، ويُمكن لِصاحب المركز الثالث أن يُرافقهما، في امتياز يُمنح لِأربعة منتخبات من أصل ستّة فرق.

وفي الجولة الثالثة والأخيرة المُقرّر تنظيمها مساء الأربعاء المقبل، تلعب مصر مع السودان، وتتبارى غينيا بيساو مع نيجيريا.

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