نيجيريا تحاول خطف نجم كريستال بالاس مايكل أوليز من الجزائر

حديث عن رغبة اللاعب الالتحاق بـ"محاربي الصحراء"

كشفت الصحافة النيجيرية أن الاتحاد النيجيري لكرة القدم يسعى جاهدا لإقناع نجم كريستال بلاس الإنجليزي ذو الأصول جزائرية، مايكل أوليز، لاختيار اللعب لنيجيريا والانضمام إلى صفوف منتخب “السوبر إيغلز” بدلا من المنتخبات الأخرى التي بإمكانه اختيارها أيضا، على غرار المنتخب الوطني الجزائري.

وحسب ما كشفته صحيفة “صن نيوز” النيجيرية، فإن مدرب المنتخب النيجيري أوستن إيغوافوين ومستشاره إيمانويل أمونيكي يوجدان في مهمة سرية في العاصمة لندن من أجل إقناع ثنائي كريستال بالاس الإنجليزي، مايكل أوليز وإيبيريشي إيزي، لتمثيل منتخب نيجيريا.

واستنادا لذات المصدر، فإن المدرب النيجيري سيلتقي باللاعبين وسيشرح لهما مشروع الاتحادية النيجيرية بخصوص تجديد صفوف منتخب “السوبر ايغلز”، كما سيحاول إغراءهما بالمشاركة مع المنتخب في المونديال القادم في حالة وافقا على حمل قميص منتخب نيجيريا.

وتأتي رغبة المسؤولين النيجيريين في تدعيم صفوف منتخب “سوبر إيغلز” بدماء جديدة، بعد النقائص التي ظهرت على الفريق خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا الأخيرة بالكاميرون، ومشاركته المخيبة بخروجه من المنافسة في الدور الثاني على يد منتخب تونس.

إلى ذلك، يتخوف الإتحاد النيجيري من تضييع لاعب شاب مثل مايكل أوليز صاحب 20 ربيعا، وهذا بالنظر إلى المستويات الجيدة التي يقدمها هذا الموسم في الدوري الأنجليزي الممتاز، علما وأن أوليز ذي الأصول النيجيرية والجزائرية يملك الحق في تقمّص ألوان أربعة منتخبات، هي نيجيريا بلد الأب، والجزائر بلد الأم، وفرنسا بلد الولادة بالإضافة إلى امتلاكه الجنسية الانجليزية.

يذكر أن موقع “وان غول نيجيريا” كان أكد أن مايكل أوليز، ووفقاً لتصريحات وكيل أعماله، يرفض اللعب لمنتخب نيجيريا، ولكنه يرغب في اللعب للمنتخب الجزائري أو الفرنسي مستقبلاً. للإشارة، فإن منتخب نيجيريا سيواجه غانا الشهر المقبل في المباراة الفاصلة المؤهلة لمونديال قطر.