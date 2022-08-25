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نيجيريا تسترجع 23 مليون دولار “اختلسها” الرئيس الأسبق من واشنطن

الشروق أونلاين
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نيجيريا تسترجع 23 مليون دولار “اختلسها” الرئيس الأسبق من واشنطن
أرشيف
نيجيريا

ستسترجع نيجيريا 23 مليون دولار من البنوك الأمريكية، من عوائد “اختلسها” الرئيس السابق للبلاد ساني أباتشا، بناء على اتفاق مع الولايات المتحدة.

ونقلت وسائل إعلام دولية عن وزير العدل النيجيري أبو بكر مالامي قوله إن “الاتفاقية التي وقّعت يوم الثلاثاء في العاصمة أبوجا، جاءت نتيجة سلسلة من المفاوضات مع وزارة العدل الأمريكية، والوكالة الوطنية البريطانية لمكافحة الجريمة”.

وأضاف مالامي أن الرئيس النيجيري محمد بخاري، وافق على استخدام الأموال المسترجعة لتمويل مشروع إنجاز طريق “أبوجا-كانو”، وطريق “لاغوس-إبادان” السريعين، ومشروع جسر النيجر الثاني.

واتهم ساني أباتشا، رئيس نيجيريا من 1993 حتى وفاته في 1998، باختلاس نحو 5 مليارات دولار من المال العام، حسب ما أشارت إليه المصادر.

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