نيجيريا تطلب تنظيم كأس إفريقيا 2025 و”الكاف” تردّ عليها

قال رئيس اتحاد نيجيريا لِكرة القدم أماجو بينيك، إن هيئته أبلغت “الكاف” بِرغبتها في تنظيم نهائيات كأس أمم إفريقيا طبعة 2025.

ومعلوم أن “الكاف” أسندت في تاريخ سابق إلى غينيا كوناكري، مهمّة تنظيم “كان” 2025.

وأوضح أماجو بينيك – العضو في مجلس “الفيفا” (اللجنة التنفيذية) – أن هيئته لن “تيأس” في الإلحاح على تنظيم البطولة الإفريقية لِعام 2025. وأضاف: “مع مرور الوقت، ستُصبح الأمور أكثر وضوحا فيما يتعلّق بِالملاعب التي ستُقدّمها نيجيريا لِاستضافة المقابلات”.

ويُراهن رئيس اتحاد الكرة النيجيري على الأوضاع السياسية والأمنية في غينيا كوناكري (انقلاب عسكري مُؤخّرا)، وعدم قدرة البلد على تشييد وترميم المنشآت الرياضية في الآجال المطلوبة.

وسبق لِنيجيريا احتضان نهائيات كأس أمم إفريقيا مرّتَين: عام 1980 (بِمفردها) و2000 (مناصفة مع غانا). فيما نظّمت “الكاف” 33 نسخة ما بين 1957 و2022.

لكن هيئة الإذاعة البريطانية في تقرير لها نشرته، الخميس، نقلت على لسان مسؤول في الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم، فضّل عدم ذكر اسمه، قوله: “لم تُناقش الكاف مع اتحاد الكرة الغيني، موضوع تجريد هذا البلد من حقّ تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025”.

وأضاف: “تبقى غينيا كوناكري موطن كأس أمم إفريقيا 2025، وهذا قرار ثابت”.