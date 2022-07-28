-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

نيجيريا تطلب تنظيم كأس إفريقيا 2025 و”الكاف” تردّ عليها

علي بهلولي
  • 1471
  • 0
نيجيريا تطلب تنظيم كأس إفريقيا 2025 و”الكاف” تردّ عليها

قال رئيس اتحاد نيجيريا لِكرة القدم أماجو بينيك، إن هيئته أبلغت “الكاف” بِرغبتها في تنظيم نهائيات كأس أمم إفريقيا طبعة 2025.

ومعلوم أن “الكاف” أسندت في تاريخ سابق إلى غينيا كوناكري، مهمّة تنظيم “كان” 2025.

وأوضح أماجو بينيك – العضو في مجلس “الفيفا” (اللجنة التنفيذية) – أن هيئته لن “تيأس” في الإلحاح على تنظيم البطولة الإفريقية لِعام 2025. وأضاف: “مع مرور الوقت، ستُصبح الأمور أكثر وضوحا فيما يتعلّق بِالملاعب التي ستُقدّمها نيجيريا لِاستضافة المقابلات”.

ويُراهن رئيس اتحاد الكرة النيجيري على الأوضاع السياسية والأمنية في غينيا كوناكري (انقلاب عسكري مُؤخّرا)، وعدم قدرة البلد على تشييد وترميم المنشآت الرياضية في الآجال المطلوبة.

وسبق لِنيجيريا احتضان نهائيات كأس أمم إفريقيا مرّتَين: عام 1980 (بِمفردها) و2000 (مناصفة مع غانا). فيما نظّمت “الكاف” 33 نسخة ما بين 1957 و2022.

لكن هيئة الإذاعة البريطانية في تقرير لها نشرته، الخميس، نقلت على لسان مسؤول في الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم، فضّل عدم ذكر اسمه، قوله: “لم تُناقش الكاف مع اتحاد الكرة الغيني، موضوع تجريد هذا البلد من حقّ تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025”.

وأضاف: “تبقى غينيا كوناكري موطن كأس أمم إفريقيا 2025، وهذا قرار ثابت”.

مقالات ذات صلة
أنباء عن رفض “توبة” السفر إلى الكيان الصهيوني

أنباء عن رفض “توبة” السفر إلى الكيان الصهيوني

هامّ جدّا قبل تدشين ملاعب براقي والدويرة وتيزي وزو و…

هامّ جدّا قبل تدشين ملاعب براقي والدويرة وتيزي وزو و…

الاتحاد الدولي للجمباز يمنح بطلة فرنسية الجنسية الرياضية الجزائرية

الاتحاد الدولي للجمباز يمنح بطلة فرنسية الجنسية الرياضية الجزائرية

الاتحاد الدولي لألعاب القوى يعلن عن تعديلات جديدة على السباقات

الاتحاد الدولي لألعاب القوى يعلن عن تعديلات جديدة على السباقات

لاعب من البارادو في طريقه إلى فرنسا

لاعب من البارادو في طريقه إلى فرنسا

أوّل حصّة تدريبية لـ “بلعمري” مع فريقه الجديد

أوّل حصّة تدريبية لـ “بلعمري” مع فريقه الجديد

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد