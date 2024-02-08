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رياضة

نيجيريا تعادل رقما تاريخيا لمنتخب مصر في كأس أمم إفريقيا

عمر سلامي
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نيجيريا تعادل رقما تاريخيا لمنتخب مصر في كأس أمم إفريقيا
ح.م
منتخب نيجيريا

نجح منتخب نيجيريا في تحقيق الفوز بركلات الترجيح في 6 مناسبات على مدار تاريخ مشاركاته في كأس الأمم الإفريقية.

وحسب شبكة “أوبتا” للإحصائيات، فإن المنتخب النيجيري وصل إلى الرقم القياسي الذي يملكه المنتخب المصري في بطولة كأس أمم إفريقيا.

ونجح منتخب نيجيريا في الوصول إلى المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا 2023، المقامة حاليا فى كوت ديفوار، بعد تخطيه جنوب أفريقيا، في نصف النهائي، بركلات الترجيح بنتيجة 4 – 2، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله.

وكان المنتخب المصري قد فاز بركلات الترجيح لآخر مرة في النسخة الماضية، في نصف النهائي أمام الكاميرون.

ويواجه المنتخب النيجيري نظيره كوت ديفوار، في المباراة النهائية، مساء الأحد المقبل، بداية من التاسعة ليلا بتوقيت الجزائر.

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