نيجيريا تعادل رقما تاريخيا لمنتخب مصر في كأس أمم إفريقيا

نجح منتخب نيجيريا في تحقيق الفوز بركلات الترجيح في 6 مناسبات على مدار تاريخ مشاركاته في كأس الأمم الإفريقية.

وحسب شبكة “أوبتا” للإحصائيات، فإن المنتخب النيجيري وصل إلى الرقم القياسي الذي يملكه المنتخب المصري في بطولة كأس أمم إفريقيا.

6 – Nigeria have won six penalty shootouts at the CAF Africa Cup of Nations, the joint-highest tally in the competition’s history alongside Egypt. The Super Eagles will play their 8th AFCON final, only Egypt (9) and Ghana (9) have played more of them. Giants. #AFCON2023 pic.twitter.com/yXTJ1xjrjI

ونجح منتخب نيجيريا في الوصول إلى المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا 2023، المقامة حاليا فى كوت ديفوار، بعد تخطيه جنوب أفريقيا، في نصف النهائي، بركلات الترجيح بنتيجة 4 – 2، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله.

وكان المنتخب المصري قد فاز بركلات الترجيح لآخر مرة في النسخة الماضية، في نصف النهائي أمام الكاميرون.

ويواجه المنتخب النيجيري نظيره كوت ديفوار، في المباراة النهائية، مساء الأحد المقبل، بداية من التاسعة ليلا بتوقيت الجزائر.

