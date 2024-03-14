نيجيريا تعيد فتح حدودها مع النيجر

رفعت نيجيريا حزمة العقوبات المفروضة على النيجر:

أعلن رئيس نيجيريا عن رفع بلاده لحزمة العقوبات التي فرضتها على النيجر وإعادة فتح الحدود بين البلدين.

أعلن رئيس نيجيريا، بولا تينوبو، أنه قرر فتح الحدود مع النيجر ورفع العقوبات الأخرى المفروضة على النيجر “بأثر فوري”.

تينوبو قال مساء، الثلاثاء 13 مارس، أن قراره رفع العقوبات على النيجر جاء امتثالا لقرارات هيئة رؤساء دول وحكومات الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إكواس“، في قمتها الاستثنائية في 24 فيفري 2024. والتي تم خلالها تقرير رفع المجموعة عقوباتها المفروضة على كل من بوركينا فاسو، ومالي والنيجر.

رئيس نيجيريا قال أن العقوبات المرفوعة على النيجر هي “إغلاق الحدود البرية والجوية بين نيجيريا وجمهورية النيجر، بالإضافة إلى منطقة حظر الطيران التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على جميع الرحلات الجوية التجارية من وإلى جمهورية النيجر.”

كذلك “تعليق جميع المعاملات التجارية والمالية بين نيجيريا والنيجر، وكذلك تجميد جميع المعاملات الخدمية، بما في ذلك خدمات المرافق والكهرباء لجمهورية النيجر.”

إضافة إلى “تجميد أصول جمهورية النيجر في البنوك المركزية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وتجميد أصول جمهورية النيجر والمؤسسات الحكومية والمؤسسات شبه الحكومية في البنوك التجارية.” و”تعليق النيجر من جميع المساعدات المالية والمعاملات مع جميع المؤسسات المالية.”

ومن العقوبات التي رفعتها نيجيريا عن النيجر هي “حظر السفر على المسؤولين الحكوميين وأفراد أسرهم.”

وفرضت المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا عقوبات على كلمن مالي، النيجر وبوركينافاسو بعد الإنقلابات العسكرية التي عرفتها.

السلطات في الدول الثلاثة بوركينا فاسو، ومالي والنيجر أعلنت انسحابها من المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”، يوم الأحد 28 جانفي 2024 في بيان مشترك، متهمة المجموعة بالإبتعاد وبعد 49 سنة من الوجود بالإبتعاد “عن مُثُل آبائها المؤسسين وعن الوحدة الأفريقية.”