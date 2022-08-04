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نيجيريا تعيّن سفيرة جديدة لها بالجزائر

الشروق أونلاين
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نيجيريا تعيّن سفيرة جديدة لها بالجزائر
ح.م
لعمامرة رفقة سفيرة نيجيريا الجديدة

استقبل وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، سفيرة نيجيريا الجديدة بالجزائر عائشة محمد قاربا، التي سلمته أوراق اعتمادها كسفيرة مفوضة فوق العادة.  

وأفاد بيان لوزارة الخارجية أن المقابلة شكلت فرصة لاستعراض العلاقات الثنائية والآفاق الواعدة لتعزيزها على الصعيدين السياسي والاقتصادي وكذا المسائل الراهنة على المستويين القاري و الدولي.

ورحب لعمامرة بالسفيرة الجديدة لنيجيريا بالجزائر، معربا لها عن تمنياته لها بالنجاح في مهمتها التي تأتي في سياق يتميز بديناميكية ايجابية للتعاون الثنائي و تعميق الالتزام المتبادل للبلدين على الساحة القارية خدمة لقضايا ومصالح إفريقيا.

من جانبها أكدت السفيرة قاربا على تمسك بلادها بتعزيز علاقاتها الإستراتيجية مع الجزائر، لا سيما في مجال الطاقة، مشيرة الى أهمية تعزيز الشراكة الجزائرية- النايجيرية في سياق التطورات الجارية على الساحة الدولية وانعكاساتها على القارة الإفريقية.

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