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رياضة

نيجيريا تقصي الأرجنتين وتتأهل إلى ربع نهائي مونديال الشباب

عمر سلامي
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نيجيريا تقصي الأرجنتين وتتأهل إلى ربع نهائي مونديال الشباب
ح.م
لاعبو منتخب نيجيريا لأقل من 20 سنة

أطاح منتخب نيجيريا، بصاحب الأرض منتخب الأرجنتين بثنائية نظيفة في ثمن نهائي كأس العالم لأقل من 20 عاما.

ورغم سيطرة المنتخب الأرجنتيني، إلا أن المنتخب النيجيري تمكن من الوصول إلى الشباك عن طريق اللاعب إبراهيم محمد في د61.

وتمكن ريلوانو ساركي من تسجيل الهدف الثاني في د90+1.

وستواجه نيجيريا في ربع النهائي الفائز من مواجهة الإكوادور وكوريا الجنوبية.

وسبق أن حلت نيجيريا وصيفة مرتين لمونديال تحت 20 عاما في 1989 أمام البرتغال وفي 2005 أمام الأرجنتين، كما احتلت المركز الثالث في نسخة 1985.

ويعد منتخب الأرجنتين، الأكثر تتويجا بلقب بطولة العالم للشباب، في 6 مناسبات.

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