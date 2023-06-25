نيجيريا تلجأ إلى طريقة غير مألوفة بعد انقضاء مدّة عقد مدرب المنتخب

قرّر اتحاد نيجيريا لِكرة القدم اللّجوء إلى طريقة غير مألوفة، للفصل في أمر تجديد عقد الناخب الوطني جوزي بيزيرو أو إنهاء مهامه.

ويُشرف التقني البرتغالي جوزي بيزيرو (63 سنة) على تدريب منتخب نيجيريا بِعقدٍ، بدأت مدّته في ماي 2022 وتنقضي الجمعة المقبلة. وبِأجرة سنوية تُقدّر بـ 840 ألف أورو.

وقال رئيس اتحاد الكرة النيجيري إبراهيم جوساو إن هيئته ستُنصت إلى آراء جماهير كرة القدم في بلاده، ثمّ تحسم أمر بقاء المدرب بيزيرو أو رحيله.

وأوضح إبراهيم جوساو في أحدث تصريحات أدلى بها لِهيئة الإذاعة البريطانية، أن اتحاد الكرة النيجيري سيطلب من مُشجّعي مُنتخب “النّسور الممتازة” الردّ عبر خطّ هاتفي وُضع لهم بِهذا الصدّد، وبعدها يُتّخذ القرار النّهائي استنادا إلى رأي الأغلبية.

ويُريد اتحاد الكرة النيجيري من وراء هذا الأسلوب الذي يبدو ديموقراطيا في مظهره، إنعاش خزينة الهيئة بِأموال إضافية، لأن سعر المكالمات لن يكون زهيدا.

ويبلغ تعداد السكّان في نيجيريا 230 مليون نسمة، وفقا لِأحدث الإحصائيات الرّسمية. مُحتلّة الصّدارة على مستوى القارّة السّمراء.

وخاض منتخب نيجيريا 5 مقابلات في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024 تحت إمرة المدرب جوزي بيزيرو، وانتصر في 4 لقاءات وخسر مواجهة واحدة، فتصدّر لائحة الترتيب، وتأهّل للنّهائيات في الجولة الخامسة بِتاريخ الـ 18 من جوان الحالي.

وكان التقني جوزي بيزيرو حاضرا في العارضة الفنية لِمنتخب نيجيريا، الذي خسر أمام الجزائر بـ (1-2)، في مباراة ودّية احتضنها ملعب “ميلود هدفي” بِوهران في سبتمبر الماضي.