نيجيريا توقع على أسرع أهداف الكان 2022

أخبار الكان

تهديدات أمنية للمشاركين في كأس الأمم الأفريقية

أطلقت منظمات عالمية تحذيرات من وجود تهديدات أمنية للمشاركين في كأس الأمم الأفريقية الحالية في الكاميرون، حتى أن إنجلترا حذرت لاعبي القارة السمراء في أنديتها، بضرورة أخذ الحيطة اللازمة أثناء البطولة، في ظل تلك التحذيرات الرسمية، كما طالبت اللجنة المنظمة لأمم أفريقيا، وفود المنتخبات في مدينة ليمبي غرب الكاميرون، بتوخي الحذر على خلفية تهديدات إرهابية جدية، ورغم كل هذا سمع دوي إطلاق نار يوم الأربعاء الماضي، على بعد ساعة من المدينة التي تحتضن منتخبات المجموعة السادسة، إذ يشن متمردون انفصاليون، هجمات على المدنيين والجيش في تلك المنطقة من الكاميرون منذ عام 2017.

بونو يتحدى الجميع

عبّر ياسين بونو حارس نادي إشبيلية الإسباني ومنتخب المغرب، عن غضبه من سوء التنظيم، بالإصرار على التحدث باللغة العربية في المؤتمر الصحافي الذي سبق مباراة «أسود الأطلسي» وجزر القمر، بعد اكتشافه عدم وجود مترجم، وأصر الحارس على موقفه رغم طلب المنظمين منه التحدث بلغة أخرى بسبب عدم وجود مترجم، رغم إجادة بونو للغتين الفرنسية والإنجليزية، ورد غاضباً: «هذه مشكلتكم وليس مشكلتي».

مسؤولو جزر القمر غاضبون

طلب مسؤولو جزر القمر من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الاعتذار بعد وضع صورة لمشجع جنوب أفريقي، على حافلة منتخبهم في كأس أمم أفريقيا، والتي يشارك فيها الفريق للمرة الأولى في تاريخه، وكان ذلك قبل خسارة جزر القمر بصعوبة من منتخب الغابون 0 – 1، على ملعب أحمدو أهيدجو في العاصمة ياوندي، ضمن المجموعة الثالثة.

رئيس الكاميرون يعدل مواعيد العمل والمدارس من أجل أمم أفريقيا

قرر الرئيس الكاميرونى بول بيا تعديل مواعيد العمل والمدارس فى البلاد، حتى يتسنى للجميع متابعة مباريات كأس أمم أفريقيا فى نسختها رقم 33، والتى تستضيفها حتى يوم 6 فيفري المقبل. وأصدرت الحكومة الكاميرونية مرسوما، بناءً على أوامر من الرئيس بول بيا، أنه يجب على المدارس إنهاء الدراسة فى الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلى، والعمل الحكومى في الساعة الثانية ظهرا، حتى يتمكن أكبر عدد ممكن من الناس متابعة المباريات.

ويأتى هذا القرار الرئاسي من أجل زيادة متابعة الشعب الكاميرونى للبطولة، إذ تعاني بطولة كأس أمم إفريقيا من الحضور الجماهيري الضعيف، باستثناء مباريات الكاميرون.

وفى سياق أخر، حجز المنتخب الكاميرونى مقعده فى دور الـ 16 من كأس الأمم الإفريقية، كأول المنتخبات المتأهلة بعد فوزه الكبير على نظيره الإثيوبي بنتيجة 4 – 1، ضمن منافسات الجولة الثانية عن المجموعة الأولى.

فضائح في الكان تتصدر اعترافات نجوم الكرة المصرية

تصدر أحمد حسام “ميدو”، مهاجم توتنهام الإنجليزي الأسبق، المشهد في الأوساط الكروية، بعد تصريحاته المثيرة للجدل حول اتفاقه مع الكاميروني صامويل إيتو لتفويت مباراة مصر والكاميرون، في الجولة الأخيرة لدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2004.

وقال ميدو عبر حوار تليفزيوني إنه اتفق مع إيتو لخروج لقاء المنتخبين بالتعادل، لإقصاء الجزائر من دور المجموعات وتأهل مصر مع الكاميرون إلى دور الثمانية وقتها.

ورغم أن رواية ميدو كانت غير مطابقة للأحداث، خاصة أن منتخب مصر كان بحاجة للفوز وقتها على الكاميرون، بخلاف أن منتخب الجزائر خسر أمام زيمبابوي (2-1) ولم يفز (4-1)، كما قال ميدو إلا أن هذه التصريحات لاقت ردود فعل واسعة واتهامات بالتفويت.

اللافت أن السنوات الأخيرة شهدت اعترافات مثيرة للجدل لبعض نجوم الكرة المصرية، وخاصة فيما يخص التفويت قبل تصريحات ميدو الأخيرة.

خرج فاروق جعفر مدرب منتخب مصر الأسبق، ونجم الزمالك في السبعينيات والثمانينات من القرن الماضي، بتصريحات غريبة عبر قناة القلعة البيضاء.

وقال جعفر إن الحكام الأفارقة في الثمانينات من القرن الماضي، كانوا يخيرونه كقائد للزمالك ما بين الحصول على ضربة جزاء أو طرد أحد لاعبي المنافس قبل المباريات القارية.

وتعرض فاروق جعفر لانتقادات واسعة، بسبب هذه التصريحات التي لازالت تمثل أزمة حادة بالنسبة للاعب الزمالك الأسبق أمام جماهير ناديه.

حدث نفس السيناريو مع الراحل عادل هيكل حارس الأهلي الأسبق الذي كشف في حوار بصحيفة محلية، أن فريقه كان يشتري المباريات من منافسيه.

وقال هيكل وقتها إن الأهلي كان يرسل عبده البقال أحد أشهر كشافيه، إلى لاعبي الفرق المنافسة ويطالبهم بتفويت المباريات، ويقوم بشراء المواجهات ضمانا لفوز القلعة الحمراء. وعانى أيضا عادل هيكل حتى وفاته من هذه التصريحات، التي ظلت متداولة وأثارت جدلا بين مشجعي الأهلي والزمالك.

وأعلن محمود أبو الدهب مدافع الأهلي الأسبق، في تصريحات تليفزيونية سابقة، بأن رحيله عن الزمالك في بداية مشواره جاء بسبب طلب أحد أفراد الجهاز الفني للفريق الأبيض منه الحديث مع شقيقه مصطفى الذي كان يلعب في المصري بتفويت اللقاء بين الفريقين.

وأشار إلى أن الزمالك خسر من المصري البورسعيدي بنتيجة (2-0) وقتها بالدوري موسم (1990–1991)، وسجل شقيقه مصطفى هدفا للمصري وهو ما ساهم في ضياع اللقب من الفريق الأبيض.

وسبق أن تحدث رضا عبد العال لاعب الأهلي والزمالك الأسبق، في تصريحات تلفزيونية، أن فاروق جعفر مدربه الأسبق في الزمالك، طالبهم بالتفويت للسكة الحديد والسماح لهم بالتعادل لمساعدتهم بالبقاء بالدوري.

محمد صلاح: كأس أمم إفريقيا سيكون اللقب الأغلى في حياتي

أظهر محمد صلاح حماسة لافتة في أعقاب فوز مصر على غينيا بيساو (0-1) في المباراة التي جمعت المنتخبين على أرضية ملعب “رومدي أدجيا” بمدينة غاروا الكاميرونية، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية “الكاميرون 2021”. وسجّل صلاح هدف المباراة الوحيد، ليقود مصر إلى فوزها الأول في النسخة الـ 33 تاريخيا من نهائيات كأس الأمم الإفريقية.

وقال صلاح في تصريحات مُتلفزة، خصّ بها شبكة “بي إن سبورتس” القطرية عقب المباراة: “أنا سعيد لأننا فزنا في المباراة. صحيح أنني لم أسجل الأهداف مع مصر مؤخرا، لكنني أسهت بتمريرات حاسمة، وكنا محظوظين نسبيا في نهاية المباراة”.

وأضاف صلاح الذي تُوج بجائزة أفضل لاعب في مباراة غينيا بيساو ومصر: “آمل أن يكون القادم أفضل، وأن نتمكن من مواجهة الصعوبات. لم نقدم أفضل مستوياتنا في أول مباراتين لنا بالبطولة، ونأمل أن نؤدي بشكل أفضل”.

وتابع صلاح: “كل المنتخبات الإفريقية باتت تلعب كرة قدم متطورة، وتملك عددا كبيرا من المحترفين في أوروبا. منتخب مصر من أقل المنتخبات المشاركة في البطولة امتلاكا للاعبين المحترفين”. وبسؤاله عن مدى رغبته في قيادة مصر للتتويج بكأس الأمم الإفريقية، أجاب صلاح قائلا: “سيكون اللقب الأغلى بالنسبة لي”.

مدرب الغابون: هذه حقيقة معاناة أوباميانغ من مشكلات في القلب

بدا المدير الفني الفرنسي لمنتخب الغابون، باتريس نوفو، متفائلا بإمكانية لحاق مهاجمه المُخضرم بيير إيميريك أوباميانغ بمواجهة المغرب المُنتظرة، والمُقرر إقامتها يوم الثلاثاء القادم مؤكدا عدم معاناة اللاعب صاحب الـ 32 عاما من مشكلات في القلب، كما راج إعلاميا خلال الساعات القليلة الماضية.

وغاب أوباميانغ عن منتخب الغابون في فوزه (0-1) على جزر القمر لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات لنهائيات كأس الأمم الإفريقية “الكاميرون 2021″؛ بسبب إصابته بفيروس كورونا المُستجد “كوفيد-19″، كما لم يشارك أيضا مع تشكيلة الفهود التي تعادلت الجمعة مع غانا ضمن الجولة الثانية، وسط أحاديث عن معاناة نجم أرسنال الإنجليزي من مشكلات في القلب، استنادا إلى بيان مقتضب نشره الحساب الرسمي للاتحاد الغابوني لكرة القدم عبر منصة “تويتر” للتواصل الاجتماعي.

وحصد منتخب الغابون 4 نقاط من فوزه على جزر القمر وتعادله مع غانا، ويحتاج الفريق لاقتناص نقطة واحدة من مباراته الأخيرة في دور المجموعات، والمُقررة ضد المغرب يوم الثلاثاء 18 يناير؛ من أجل ضمان مقعده في الدور ثمن النهائي للبطولة.

وقال نوفو، في تصريحات أبرزها الموقع الإلكتروني لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن أوباميانغ خضع لفحوصات للكشف عن فيروس كورونا المُستجد، والتي جاءت نتائجها سلبية، قبل أن يردف: “أجرى مجموعة ثانية من الفحوصات الطبية، وبدا أن لديه مشكلة”. وأضاف نوفو: “كنت على اتصال مع طبيب الفريق والكاف (الاتحاد الإفريقي لكرة القدم)، ولقد طالبوني بعدم إشراكه (ضد غانا)؛ بشكل احترازي. لقد ترك الفيروس بعض بقاياه في اختبارات الرنين المغناطيسي التي خضع لها. أوباميانغ لا يعاني من مشكلات قلبية، لكن ربما خلّف كورونا بعض البقايا، ولذلك كان من الحكمة عدم إشراكه، واتبعنا البروتوكولات”.

وذكر نوفو أن وضعية أوباميانغ الصحية تتشابه مع وضعية زميله ماريو ليمينا، والذي غاب أيضا عن مواجهة جزر القمر لإصابته بكورونا، قبل أن تنتشر أنباء عن معاناته من مشكلات في القلب، بالتزامن مع غيابه عن مباراة الغابون الأخيرة ضد غانا.

واختتم نوفو تصريحاته قائلا: “هناك 4 أيام قبل المباراة القادمة، وآمل أن يعودا إلينا؛ لأننا حقا بحاجة لهما”، وذلك في إشارة من المدرب صاحب الـ 67 عاما إلى أوباميانغ ومتوسط الميدان ليمينا.

اعتراضات غينية على حكم لقاء مصر

اعترضت جماهير غينيا بيساو عقب نهاية لقاء منتخبهم ضد مصرفي الجولة الثانية للمجموعة الرابعة ببطولة كأس الأمم الأفريقية على حكم اللقاء. وفاز منتخب مصر بهدف دون رد سجله محمد صلاح في الدقيقة 69 من عمر المباراة. وخرج الحكم البوروندي باسيفيك ندايبهاويتماتا في حراسة الشرطة عقب نهاية اللقاء بعد اعتراضات جماهير غينيا بيساو على قراره بإلغاء هدف لفريقها في الدقائق الأخيرة. وألغى الحكم هدفا لغينيا بيساو في الدقيقة 81 بعد مراجعة تقنية الفيديو “فار” التي أثبتت ارتكاب خطأ ضد عمر كمال لاعب الفراعنة قبل التمريرة التي حولها بالدي لاعب غينيا بيساو في الشباك.

واقتحم مشجع كاميروني ملعب اللقاء بعد نهايته لمصافحة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر. وحصد منتخب مصر أول 3 نقاط في المجموعة الرابعة بعد هزيمته في الجولة الأولى أمام نيجيريا 0-1، بينما توقف رصيد غينيا بيساو عند نقطة واحدة بعد التعادل في اللقاء الافتتاحي مع السودان من دون أهداف.

نيجيريا توقع على أسرع أهداف الكان 2022

شهدت مباراة نيجيريا أمام السودان ضمن الجولة الثانية للمجموعة الرابعة بنهائيات كأس الأمم الأفريقية علامات بارزة، رافقت الأهداف الثلاثة (3-1) التي سجلها النسور في شباك صقور الجديان. ولعب الهدف المبكر الذي سجله منتخب نيجيريا في الدقيقة 3 من عمر المباراة عن طريق لاعبه تشوكويزي دورا كبيرا في قتل طموحات السودان مبكرا ولم يمنح المدرب برهان تية الفرصة لترتيب أوراقه الدفاعية في ولو لبعض الوقت.

وبات الهدف النيجيري الأول الأسرع في النسخة الجارية من كأس الأمم الأفريقية، متخطيا هدف إثيوبيا في الكاميرون الخميس الماضي، حيث سجله اللاعب داوا هوتيسا في الدقيقة 4.

كما سجلت نيجيريا هدفا ثانيا في آخر دقيقة من الشوط الأول، وهذا التوقيت أيضا أحدث تحولا في تفكير الجهاز الفني لمنتخب السودان، بعدما كان يخطط للمحافظة النتيجة لمحاولة التصحيح في الشوط الثاني، إذ ضاعف هذا الهدف من معاناة صقور الجديان والعبء الفني عليهم.

هدف نيجيريا الثالث تسبب في تحول المباراة بشكل كامل، حيث قضى على كل أحلام المنتخب السوداني، مما دعى المدير الفني برهان تية لتغيير منهجه من خلال الدفع بأكبر عدد من اللاعبين لمنحهم إحساس المباريات التنافسية، قبل لقاء مصر في الجولة الأخيرة.

مدرب السودان يفسر أسباب الخسارة أمام نيجيريا

كشف برهان تية المدير الفني لمنتخب السودان، أسباب الخسارة أمام نيجيريا، في الجولة الثانية لحساب منافسات المجموعة الرابعة من بطولة كأس أمم أفريقيا. وضمن منتخب نيجيريا مقعده في الدور ثمن النهائي، من بطولة كأس أمم أفريقيا، بعد فوزه على السودان بنتيجة (3-1)، في ستاد رومي أديجبا بمدينة جاروا الكاميرونية. وقال برهان تية في المؤتمر الصحفي: “الأخطاء ساعدت المنتخب النيجيري للعب بلا ضغوط، حضرنا للبطولة ومعنا 21 لاعبا جديدا و5 عناصر خبرة، ونعمل للمستقبل”.

وزاد: “متوسط أعمار اللاعبين 22 عاما، ونعمل عبر خطة طويلة المدى لتحقيق أهدافنا.. وخططنا لتقليل الأخطاء أمام منتخب نيجيريا الكبير صاحب الخبرات والمتمرس”. وأشار: “نيجيريا استفادت من الوقت الحرج والقاتل في البدايات على مدار الشوطين، لكن أنا راض عن ما قدمناه خلال المباراتين بسبب ضيق الوقت في التحضير للبطولة”. وأتم: “العودة إلى الريادة تحتاج وقت أكثر من العمل، وهذه استراتيجية بدأنا تنفيذها برؤية الاتحاد السوداني.. وتركنا سمعة جيدة في جاروا ونطمح للإجادة أمام مصر بالجولة الثالثة في ياوندي”.

ورفع المنتخب النيجيري رصيده إلى 6 نقاط، بعد فوزه في الجولة الأولى على مصر (1-0)، وفي المقابل احتفظ المنتخب السوداني بالنقطة التي حصدها من التعادل (0-0) في اللقاء الماضي أمام غينيا بيساو.

الونش يزيد متاعب المنتخب المصري في أمم أفريقيا

غادر محمود حمدي “الونش”، مدافع منتخب مصر، مباراة غينيا بيساو، في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة ببطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حالياً في الكاميرون. وعلم كووورة أن الونش اشتكى من الإصابة بين شوطي اللقاء، ما دفع الجهاز الفني لاستبداله. ودفع الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، بالمدافع الصاعد محمد عبد المنعم، لاعب فيوتشر المصري، بدلا من مدافع الزمالك. وانتهى الشوط الأول من عمر اللقاء بالتعادل بين الفريقين دون أهداف. وخسر الفراعنة في اللقاء الأول بهدف نظيف من نيجيريا، في لقاء شهد إصابة الثنائي أكرم توفيق وأحمد فتوح، فيما تعادلت غينيا بيساو مع السودان.

قرار تحكيمي جدلي في مباراة مصر وغينيا بيساو

أثار الحكم البوروندي باسيفيك ندايبهاويتماتا، جدلا واسعا في مباراة مصر وغينيا بيساو، في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

ورفض الحكم إشهار البطاقة الحمراء للمدافع جيفرسون إينكادا، بعد جذب قميص عمر مرموش جناح منتخب مصر الذي كان في طريقه للانفراد بالمرمى.

واكتفى الحكم بإشهار البطاقة الصفراء لمدافع غينيا بيساو، رغم اعتراضات لاعبي منتخب مصر وعلى رأسهم القائد محمد صلاح.

وطلب لاعبو منتخب مصر من الحكم إشهار البطاقة الحمراء للاعب غينيا بيساو، خاصة أن مرموش كان في طريقه للانفراد بالمرمى. وخرج الشوط الأول من عمر اللقاء بالتعادل دون أهداف بين الفريقين. وكان منتخب مصر قد خسر في مباراته الافتتاحية أمام نيجيريا بهدف دون رد، بينما يسعى لتحقيق فوزه الأول في “الكان” لتعزيز حظوظه في بلوغ الدور ثمن النهائي من البطولة القارية.

خليلوزيتش لنجم منتخب المغرب: أنت لست مارادونا

أبلغ وحيد خليلوزيش، مدرب منتخب المغرب، لاعبي الأسود، عدم رضاه عن الكيفية التي أضاعوا خلالها فرصًا سهلة أمام جزر القمر، في المباراة التي انتهت بفوزهم (2-0)، خلال اجتماعه بهم في مقر إقامة الأسود.

وقالت مصادر من داخل الطاقم الفني للمنتخب في تصريحات لكووورة: “خليلوزيتش كان منفعلاً للغاية، ولم يقبل إضاعة اللاعبين الكثير من الفريق، ومن بينهم المدافعون أشرف حكيمي، ونايف أكرد، وآدم ماسينا”.

وأشارت المصادر، إلى أنَّ غضب وحيد كان سببه، هو أنَّه كان يود إنهاء المباراة مبكرًا كي يجري تغييرات كثيرة، ويُجرِّب عناصر إضافية، وأكد للاعبين أنه لن يقبل منهم هذا التهاون مرة أخرى. وأضافت “تحدث خليلوزيش مع مسجل الهدف الأول سليم أملاح، وأثنى عليه وكرر أمامه ما قاله بالمؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة بقوله (أنت لاعب ممتاز تملك مهارات كبيرة وقوة بدنية، لكنك لست مارادونا كي تصر على القيام ببعض الحركات التي حرمتك من تسجل أهداف إضافية)”. وأكد وحيد لأملاح، أنه لا يزال يرتكب بعض الهفوات التي لم تساعده ولم تساعد المجموعة كي تنهي المباراة بحصة أكبر، وطالبه بتصحيح هذه الأمور مستقبلاً”. يذكر أن خليلوزيتش، معروف عنه مواقفه الصارمة مع لاعبيه ومصارحته لهم حتى بعيوبهم مثل فعل سابقا مع لاعبي الدوري المغربي عندما قال عنهم، إنهم يمارسون فعلا رياضة أخرى غير كرة القدم”.

ربيع ياسين: من صاغ عقد كيروش غير أمين

أعرب ربيع ياسين، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن استيائه من بنود العقد المبرم بين الاتحاد المصري لكرة القدم والمدير الفني للفراعنة، البرتغالي كارلوس كيروش. وقال ياسين خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة الحدث “من صاغ بنود عقد كيروش شخص غير أمين على الوطن ولا بد من محاسبته”.

وواصل “دائما لدينا عقدة الخواجة في مصر وندفع مبالغ باهظة من غير حساب، ومن يعمل من أجل الدولة والبلد يرحل. المدرب الأجنبي يحصل على مبالغ كبيرة، ومنتخب مصر كبير”. وتابع “أين الجهاز المعاون لكيروش، لو كانوا أقوياء عليهم التدخل في التشكيل، لكن أحدا منهم لا يناقش المدير الفني. لا بد من التدخل لمصلحة الوطن”. وأكمل “أين نجوم الفريق وعلى رأسهم محمد صلاح الذين لم يتحدثوا مع المدرب ويبلغوه بالمراكز الصحيحة لهم؟”وأردف “أتوقع الفوز على غينيا بيساو، ثم على السودان في الجولة الأخيرة من دور المجموعات”.

واختتم “منتخب مصر في بطولات أفريقيا يظهر في المباريات القوية، وكيروش سيبدأ بتشكيل جيد، وأتوقع أداء جيدا، سيكون الجميع سعداء”.

الكاف يعتمد إيقاف لاعب غانا 3 مباريات.. ويغرم منتخب الغابون

اجتمعت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم لمناقشة عدد من الأحداث التى شهدتها كأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون بين 9 جانفي الجاري حتى 6 فيفري المقبل. قررت لجنة الانضباط إيقاف لاعب غانا بنجامين تيتيه 3 مباريات: 2 للطرد المباشر ومباراة إضافية بعد اعتدائه على أحد لاعبي الغابون عقب مباراة المنتخبين التي انتهت بالتعادل 1-1 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة.

كما أصدرت لجنة الانضباط أيضًا تحذيرًا صارمًا لمنتخبي غانا والغابون لسلوكهما غير الرياضي بعد صافرة الحكم. اعترض الاتحاد المالي لكرة القدم على طرد بلال توريه في مباراة تونس، فيما أيدت لجنة الانضباط قرار الحكم، وتم اعتماد إيقاف اللاعب مباراتين.

اتُهمت الغابون بانتهاك لوائح وتوجيهات الكاف في إطار بطولة كأس الأمم الأفريقية، في 6 جانفي 2022. وبعد تغيير منتخب الغابون فندق إقامته بالمخالفة لتعليمات الكاف دون إذن بعد أن رفض قسم الأمن والسلامة في الاتحاد الأفريقي طلبهم لتغيير الفندق، قررت لجنة الانضباط تغريم الغابون 20 ألف دولار أمريكي لعدم تنفيذ تعليمات الكاف.

نوفو والثأر يشعلان موقعة المغرب والغابون

يستعد منتخب المغرب لمواجهة الغابون، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة ببطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون. ويتصدر المغرب بقيادة مدربه وحيد خليلوزيتش، المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، وضمن تأهله للدور المقبل، بعد فوزه على غانا (1-0) وجزر القمر (2-0).

ويكفي المنتخب المغربي تحقيق التعادل ليضمن صدارته للمجموعة، ومعها يظل بملعب أحمدو أهيدجو، كما يرغب وحيد خليلوزيتش بألا يغادر العاصمة.

ويسعى منتخب الغابون للانتصار كي يحرم الأسود من الصدارة، وهو ما يضاعف من أهمية المباراة، إضافة لرغبة المغرب في تكرار إنجاز دورة مصر بالتأهل بالعلامة الكاملة.

ورغم حسم المغرب لتأهله مبكرا وتجاوز دور المجموعات للمرة الثالثة تواليا، إلا أن مواجهة الغابون لن تخلو من الإثارة لتواجد باتريس نوفو على رأس العارضة الفنية للجابون. علاوة على سعي المغرب للثأر من منتخب الغابون الذي كان قد أطاح به في الدور الأول لنسخة 2012، ومعها رغبة الغابونيين في الثأر من المغرب الذي أقصاهم من مونديال روسيا.

تم منع نوفو من التدريب بالمغرب قبل 10 سنوات، حين حاول نادي المغرب التطواني التعاقد معه وذلك لعدم إدلائه بالدبلومات التي تجيز له ذلك، وتصدت له رابطة المدربين بالمغرب وهو ما خلف موجة غضب عارم من باتريس.

وسبق لنوفو وأن هاجم بشكل عنيف الزاكي بادو المدرب السابق للأسود، حين كان يشرف باتريس على العارضة الفنية لمنتخب غنيا، في مواجهة بين المنتخبين في تصفيات مونديال ألمانيا 2006.

ومؤخرا تورط نوفو الصدامي في شجار عنيف مع قائد غانا أندريه أيو، بعد نهاية مباراة المنتخبين، ويمثل تواجده مع الغابون وحده أحد عوامل إشعال مواجهة الأسود.

بن شريفة: هناك أمور تغيرت في المنتخب المغربي

أشاد الدولي المغربي السابق، محمد بن شريفة، بالأداء الذي قدمه منتخب المغرب، وفوزه على جزر القمر (2-0)، الجمعة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة، في كأس أمم إفريقيا بالكاميرون.

وتابع بن شريفة، خلال تصريحات لقناة (الرياضية): “صحيح أن الانتصار يبقى الأهم، لكننا خرجنا بعدة نقاط إيجابية، وهناك أمور تغيرت في المنتخب المغربي.. لقد رأينا كيف أنه أصبح يهاجم ويدافع بأكبر عدد من اللاعبين”. وواصل: “الطريقة التي سجل بها الأسود الهدف الأول، دليل على ذلك، حيث كان هناك 5 لاعبين وقتها في مربع عمليات الخصم”.

وأضاف: “توالي الانتصارات يعطي الثقة للاعبين، خاصةً مع الأداء الجيد.. ضاعت فرص كثيرة بالفعل، لكن هذا الكمّ من الفرص أعتبره نقطة إيجابية، لأننا لا ننسى أن مواجهة جزر القمر كانت عبارة عن فخ، إذ سبق لنا مواجهة هذا الخصم، وخلق لنا عدة متاعب حينها”. وأتم: “المنتخب المغربي يواجه الخصوم بروح المجموعة، رغم التغييرات التي قام بها خليلوزيتش”

صلاح يغيب عن حفل “ذا بيست”

يغيب محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، عن مراسم حفل “ذا بيست”، الإثنين المقبل، الذي يقيمه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في سويسرا، لإعلان أفضل لاعب في العالم لعام 2021.

ودخل صلاح قائمة “ذا بيست” القصيرة، والتي تضم إلى جانبه ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، وروبرت ليفاندوفسكي، هداف بايرن ميونخ.

وقال مصدر في منتخب مصر، لكووورة: “صلاح لن يسافر إلى سويسرا، لارتباطه بالمشاركة في كأس الأمم الإفريقية”. وأضاف: “نجم ليفربول سيخوض لقاء غينيا بيساو في الجولة الثانية لمرحلة المجموعات، بينما يشارك أمام السودان يوم الأربعاء المقبل بالجولة الثالثة”. وتابع: “سفر صلاح إلى سويسرا وعودته قبل مواجهة السودان أمر مرهق جدًا، وصعب أن يحدث، واللاعب لن يغادر معسكر المنتخب”. ويفتقد المنتخب جهود أكرم توفيق الظهير الأيمن خلال البطولة لإصابته في مباراة نيجيريا بقطع في الرباط الصليبي، كما يغيب أحمد فتوح عن مواجهة غينيا بيساو للإصابة بشد في عضلة الساق.