نيجيريا في النّهائي الإفريقي لِثامن مرّة

لقطة من مباراة نيجيريا (بِالزيّ الأخضر) وجنوب إفريقيا.

باتت نيجيريا، الأربعاء، أوّل منتخب لِكرة القدم يبلغ نهائي كأس أمم إفريقيا 2024 بِكوت ديفوار.

وفازت نيجيريا بِواقع ركلات الترجيح (4-2) على منتخب جنوب إفريقيا، عقب انتهاء مباراة نصف نهائي منافسة “الكان” في وقتَيها الأصلي والمُمدّد بِنتيجة التعادل (1-1).

واحتضن ملعب “السّلام” بِمدينة بواكي أطوار هذه المباراة، تحت إدارة حكم السّاحة أمين عمر من مصر.

وسجّل هدف نيجيريا المدافع وليام تروست إيكونغ، من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 67. وأمضى توقيع جنوب إفريقيا متوسّط الميدان تيبوهو موكينا، وأيضا من ركلة جزاء، لكن في الدقيقة الـ 90.

وطرد الحكمُ مدافعَ جنوب إفريقيا غرانت كيكانا في الدقيقة الـ 115.

وقبل نسخة 2024، سبق لِمنتخب “النّسور الممتازة” خوض 7 نهائيات إفريقية، وتذّوق حلاوة التتويج القارّي في 3 مناسبات، آخرها عام 2013. عِلما أن “الكاف” نظّمت 34 دورة بِاحتساب الاستحقاق الحالي بِكوت ديفوار.

بينما سبق لِمنتخب “البافانا بافانا” أن تجمّدت مشاركته في نصف النّهائي مرّة واحدة، وأحرز المركز الثالث في طبعة 2000.

وتُجرى المباراة النّهائية سهرة الأحد المقبل، بين منتخب نيجيريا والفائز من لقاء كوت ديفوار والكونغو الديموقراطية.

وقبل ذلك بِيوم، تُقام فعّاليات المباراة الترتيبية بين منتخب جنوب إفريقيا والخاسر من مواجهة “الفيلة” والكونغو الديموقراطية.