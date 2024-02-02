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رياضة

نيجيريا للمرّة الـ 16 في نصف النّهائي

علي بهلولي
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نيجيريا للمرّة الـ 16 في نصف النّهائي
ح.م
احتفال لاعبي نيجيريا بِالهدف المُسجّل في مرمى أنغولا.

أمست نيجيريا الجمعة، أوّل منتخب لِكرة القدم يحجز مقعدا في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2024.

وفازت نيجيريا بِنتيجة (1-0) على منتخب أنغولا، لِحساب ربع نهائي البطولة الإفريقية. في مباراة لُعبت بِمدينة أبيدجان الإيفوارية، تحت إدارة حكم السّاحة السنيغالي عيسى سي.

وسجّل الهدف الوحيد والثّمين لِمنتخب “النّسور الممتازة”، المهاجم أديمولا لقمان في الدقيقة الـ 41 (الفيديو).

وسيلعب منتخب نيجيريا في محطّة المربّع الذّهبي لِمنافسة كأس أمم إفريقيا، للمرّة الـ 16. من أصل 34 نسخة للبطولة الإفريقية نظّمتها “الكاف”.

أمّا منتخب أنغولا، فكان بلوغه ربع نهائي نسخ 2008 و2010 و2024، أفضل نتيجة له في “الكان”.

وفي مباراة نصف النّهائي المُبرمجة مساء الأربعاء المقبل، يتبارى رجال المدرب جوزي بيسيرو مع الفائز من لقاء مُنتخبَي جنوب إفريقيا وجزر الرّأس الأخضر، الذي يُقام سهرة هذا السبت.

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