“نيران صديقة”..تسقط طائرة للكيان الصهيوني بالخطأ

"القبة الحديدية" ضنّت أنها تابعة للمقاومة الفلسطينية

كشفت صحيفة Haaretz الإسرائيلية، الثلاثاء، أن جنوداً من قوات الاحتلال الإسرائيلي يتحكمون في تشغيل منظومة “القبة الحديدية” أسقطوا طائرة بدون طيار تابعة لجيشهم خلال الحرب الأخير ضد غزة، بعد أن حددوا خطأً أنَّها طائرة تابعة للمقاومة الفلسطينية.

وتقول الصحيفة أن هذه الحادثة غير المعتادة تسببت في موجة صدمات داخل سلاح الجو، الذي يُشغِّل منظومة القبة الحديدية الدفاعية، ويعتمد عليها بشدة لتحديد قوات المقاومة في الأجواء فوق إسرائيل ومحيطها.

وكانت الطائرة بدون طيار التي جرى اعتراضها من طراز Skylark، التي تستخدمها وحدة “Sky Rider” التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي تنفذ مهام مراقبة وجمع معلومات.

فيما يحقق الكيان الصهيوني في الحادثة، ويشعر جيشها بالقلق حيالها، لأنَّ كل الخطط القتالية التي أعدها الجيش الإسرائيلي في السنوات الأخيرة تعتمد على القتال متعدد الأبعاد مع التنسيق الوثيق بين القوات البرية والجوية والبحرية.

كما يثير إسقاط الطائرة بدون طيار الشكوك بشأن ما إن كان الجيش الإسرائيلي مستعداً بشكل كافٍ ويمتلك القدرات اللازمة لخوض فترة طويلة من القتال دون إيذاء قواته هو.

وقد سمح ممثلون من هيئة طيران أجنبية لإسرائيل بأن تترك مجالها الجوي مفتوحاً أمام الطيران المدني خلال الحرب الأخير مع غزة، بعدما أكَّد المسؤولون الإسرائيليون أنَّ القبة الحديدية لديها القدرة على التمييز بين الطائرات المعادية وتلك التي لا تُشكِّل تهديداً.

وقالت وحدة المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي: “أسقطت القبة الحديدية طائرة بدون طيار من طراز Skylark تابعة للجيش الإسرائيلي في إطار الحرب على غزة وفي إطار الدفاع عن تل أبيب، والحادثة قيد التحقيق الآن”.