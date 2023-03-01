نيسان تستدعي 700 ألف سيارة “يمكن أن تتوقف أثناء القيادة”

تستدعي نيسان أكثر من 700 ألف سيارة رياضية من نوع “Rogue” و”Rogue Sport compact SUVs” بسبب خلل يتيح إيقاف المركبة عن طريق الخطأ أثناء القيادة، بحسب تقرير لشبكة “سي أن أن”.

وجاء هذا الخلل بسبب أن بعض المفاتيح المستخدمة في هذه الطرازات من الممكن أن تضعف بمرور الوقت، وتكون نتيجة ذلك إمكانية إيقاف محرك السيارة إذا تم لمس المفتاح أو اصطدام اليد به عن طريق الخطأ أثناء القيادة.

وفي حين لم تتوصل نيسان إلى حل للمشكلة بعد، وفقا للوثائق التي قدمتها الشركة إلى إدارة السلامة الوطنية على الطرق العامة في الولايات المتحدة الأميركية.

وبمجرد إيجاد الحل، سيتم معالجة المشكلة عن طريق وكلاء نيسان مجانا، وفق “سي أن أن”.

وتوجهت نيسان في بيان إلى أصحاب هذه السيارات بوجوب الاتصال بوكيل الشركة المحلي المعتمد للكشف على المفاتيح والسيارة.

وشددت الشركة في بيان على أنها ليست على دراية بأي وفيات أو إصابات ناتجة حوادث مرتبطة بهذه المشكلة.

وكانت شركة تسلا للسيارات الكهربائية، أعلنت في 16 فبراير، أنها سوف تستدعي 362 ألف سيارة لتحديث برنامج بيت للقيادة الذاتية الكاملة بعد أن قال منظمون أميركيون إن نظام مساعدة السائق لا يلتزم بشكل كاف بقوانين السلامة المرورية وقد يتسبب في وقوع حوادث.

وقالت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة إن برنامج تسلا يسمح للمركبة “بتجاوز السرعة القصوى المحددة أو اجتياز التقاطعات بشكل مخالف للقانون أو لا يمكن توقعه مما يزيد من خطر وقوع حادث”.

وتشمل الاستدعاءات طراز “أس” صنع 2016 إلى 2023 وطراز “إكس” صنع 2017 إلى 2023 وطراز “3” وطراز “واي” صنع 2020 إلى 2023، المجهزة ببرنامج للقيادة الذاتية الكاملة، حسب رويترز.

المصدر: الحرة