“نيس” يتراجع عن إعارة براهيمي إلى “ترورا”

بسبب النقص الذي يعاني منه في الهجوم

أفادت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أن الدولي الجزائري، بلال براهيمي، لن يغادر تشكيلة نادي نيس خلال فترة التحويلات الجارية، بسبب تشبث إدارة الأخير بخدماته للنقص الذي يعاني منه الفريق في خط الهجوم.

وأوضح ذات المصدر، أن إدارة نيس تراجعت عن إعارة مهاجمها بلال براهيمي إلى نادي تروا خلال الميركاتو الشتوي الذي سيغلق منتصف ليلة الثلاثاء، وقررت أن تحتفظ بخدماته لإنهاء الموسم الكروي الجاري، بعدما أدركت النقص الذي تعاني منه على مستوى الخط الأمامي مع رحيل مواطنه أندي ديلور إلى نادي نانت، وللغياب الاضطراري للمهاجم الإفواري، نيكولاس بيبي، الذي يعاني من إصابة خطيرة و ستطول فترة عودته للمنافسة.

للإشارة، فإن بلال براهيمي عانى كثيرا هذا الموسم من دكة الاحتياط بسبب الخيارات الفنية للمدرب السويسري، لوسيان فافر، الذي وضعه ضمن البدائل. بعكس الموسم الماضي الذي كان يلعب فيه بشكل أساسي تحت إشراف مدرب باريس سان جرمان حاليا، كريستوف غالتيي، لكن مكانته تأثرت بعد رحيل هذا الأخير عن نيس وتعرضه للتهميش، ما جعله يفكر في تغيير الأجواء خلال الميركاتو الجاري من أجل بعث مشواره .

إلى ذلك، أضافت “ليكيب” وفق مصادرها أن إدارة نيس رفضت التخلي عن براهيمي خلال الميركاتو الشتوي بإعارته إلى تروا، إلا إذا ما تراجعت عن قرارها في الساعات القليلة القادمة قبل نهاية فترة الميركاتو في منتصف ليلة اليوم الثلاثاء، وهو الذي سيكون في حالة تعاقد الفريق مع مهاجمين جدد على غرار الصفقة المرتقبة مع المهاجم النيجيري لنادي لوريان، تيريم موفي.