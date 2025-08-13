نيس يرفض عرضا ألمانيا ويضبط سعر بوداوي

ضبطت إدارة نادي نيس الفرنسي سعر لاعبها الدولي الجزائري هشام بوداوي.

ويرتدي متوسط الميدان بوداوي (25 سنة) زي نادي نيس منذ صيف 2019، بِعقدٍ تنقضي مدته في الـ 30 من جوان 2027.

واشترطت إدارة نادي نيس استلام مبلغ يتراوح ما بين 20 و25 مليون أورو، لِتسريح بوداوي هذه الصائفة. استنادا إلى موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي.

جاء ذلك على خلفية تقدّم أحد البطولة الألمانية (لم يُذكر اسمه) بِعرض قيمته 10 ملايين أورو، ورفضه من قبل مسؤولي فريق نيس.

ويرغب الدولي الجزائري بِدوره في الرّحيل هذه الصائفة، وبدأ يشعر بأنه بِحاجة إلى تجربة احترافية أكبر وأفضل.