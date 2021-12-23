نيكول كيدمان تكشف حقيقة صادمة عن هوليوود!

كشفت الممثلة الأسترالية الأمريكية، نيكول كيدمان، حقيقة صادمة عن هوليوود، مفادها أن الممثلات الأكبر سنا يُعتبرن “منتهيات”.

وتطرّقت كيدمان البالغة من العمر 54 عاماً، إلى التمييز على أساس العمر في هوليوود، في مقابلة مع مجلة Dujour.

وقالت بطلة Bombshell إنّ “هناك إجماعاً في صناعة السينما على أنّه بصفتك ممثّلة، بحدود الأربعين من العمر، تكونين قد انتهيت”.

وأضافت: “لم أجلس أبداً على كرسي وسمعت أحدهم يقول لي هذا صراحةً، لكنّني مررت بأوقات رُفِضت فيها وأُغلقت الأبواب في وجهي”.

وفي وقت سابق من هذا العام، اعترفت كيدمان بأنّها حاولت تجنّب لعب دور «لوسيل بول» في فيلم «ريكاردوز» لآرون سوركين بعد رد الفعل العنيف على اختيارها.

الفيلم صدر في 10 ديسمبر 2021، ويتبع قصة الزوجين النافذين في هوليوود لوسيل بول وديزي أرناز (خافيير بارديم) اللذَين يواجهان سلسلة من الأزمات الشخصية والمهنية التي تهدّد حياتهما المهنية وعلاقتهما وبرنامجهما التلفزيوني الناجح.

وأوضحت كيدمان أنّ فريق الإنتاج رفض السماح للنقاد باستبعادها، وأضافت: “المنتج تود بلاك والمخرج آرون سوركين لم يوافقا».

وفي هذا السياق، قال سوركين إنّه يريد نيكول للدور لأنّه يريد شخصاً يمكنه الإيماء للشخصية بدلاً من القيام بانتحال جسدي.