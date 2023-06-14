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رياضة

نيمار على رأس تشكيلة فريق أحلام الدوري السعودي

عمر سلامي
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نيمار على رأس تشكيلة فريق أحلام الدوري السعودي
أرشيف
نيمار

استعرضت صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية أسماء اللاعبين المستهدفين من طرف الأندية السعودية، وكونت منهم فريق أحلام الدوري السعودي.

وتفاعلت الصحافة الغربية مع النشاط غير المسبوق للأندية السعودية في سوق انتقالات اللاعبين العالميين، خصوصا بعد ارتباط العديد من النجوم بالانتقال لدوري روشن للمحترفين.

وأوضحت الصحيفة الإنجليزية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر، والفرنسي كريم بن زيمة مهاجم اتحاد جدة، ما هام إلا مجرد بداية، وسيتبعهم لاعبون كبار آخرين.

وضمت تشكيلة فريق الأحلام المحتملة الأسماء التالية:

حراسة المرمى: دافيد دي خيا.

الدفاع: سيرجيو راموس – كيبلير بيبي – كاليدو كوليبالي.

الوسط: نغولو كانتي – سيرجيو بوسكيتس – رياض محرز – ساديو ماني.

الهجوم: كريستيانو رونالدو – نيمار دا سيلفا – كريم بن زيمة.

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