نيمار: قضيت ستّ سنوات في فرنسا ولم أتعلّم لغة “موليير”

تطرّق النّجم البرازيلي نيمار إلى مسألة التكيّف مع البيئة الجديدة، بعد انتقاله مُؤخّرا إلى نادي الهلال السعودي.

وأمضى المهاجم نيمار (31 سنة) عقدا يدوم موسمَين، يُمثّل بِموجبه ألوان نادي الهلال السعودي.

وقال نيمار إنّه يستبعد أن يجد صعوبة في التأقلم مع الوسط السعودي، واستدلّ بِمكوثه ستّ سنوات في فرنسا مُرتديا زيّ نادي باريس سان جيرمان، رغم أنه لم يتعلّم لغة “موليير”.

جاء ذلك على هامش حضور نيمار تربّصا لِمنتخب البرازيل، واستنادا إلى ما نقلته على لسانه أحدث تقارير الصّحافة المحلّية.

ويتحدّث نيمار بِالبرتغالية، اللّغة الرّسمية في بلده البرازيل.

وساهم نيمار بِقسط وافر في فوز البرازيل بِنتيجة (5-1) على الضّيف البوليفي، في ساعة مُبكّرة من صباح السبت، لِحساب تصفيات كأس العالم 2026. حيث سجّل هدفَين، ووزّع تمريرة حاسمة.