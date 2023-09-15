-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

نيمار يبدأ مشواره السعودي احتياطيا

الشروق الرياضي
  • 15
  • 0
نيمار يبدأ مشواره السعودي احتياطيا
ح.م
نيمار بِزيّ نادي الهلال السعودي في حصّة تدريبية.

يستهلّ النّجم البرازيلي نيمار مشواره في البطولة السعودية مساء الجمعة، احتياطيا في صفوف ناديه الجديد الهلال.

وفضّل التقني البرتغالي جورجي جيسوس مدرب فريق الهلال، ترك الهاجم نيمار احتياطيا في مواجهة الضّيف نادي الرياض.

وتنطلق هذه المباراة على الساعة السابعة مساءً بِالتوقيت الجزائري، لِحساب الجولة السادسة من عمر البطولة السعودية.

وإذا كان نيمار لم يلعب أيّ لقاء رسمي على مستوى الأندية، منذ نهاية الموسم الماضي. فإنّه في شقّ المنتخبات، لعب مع البرازيل مقابلتَين لِحساب تصفيات كأس العالم 2026. وذلك أمام الزّائر البوليفي والمُضيّف البيروفي، في الـ 9 والـ 13 من سبتمبر الحالي. وحينها سجّل هدفَين ووزّع مثلهما من التمريرات الحاسمة.

وفازت البرازيل على بوليفيا بـ (5-1)، وأيضا على البيرو لكن بـ (0-1).

مقالات ذات صلة
ثاني مُلاكِمة جزائرية تبلغ محطّة الأولمبياد

ثاني مُلاكِمة جزائرية تبلغ محطّة الأولمبياد

المنتخب الجزائري الأحسن في تصفيات أمم أفريقيا 2023

المنتخب الجزائري الأحسن في تصفيات أمم أفريقيا 2023

نجل ميسي يبدأ رحلة الألف ميل في عالم السّاحرة المستديرة

نجل ميسي يبدأ رحلة الألف ميل في عالم السّاحرة المستديرة

دوما مدربا جديدا لوفاق سطيف

دوما مدربا جديدا لوفاق سطيف

الحارس دوخة يعتزل الميادين

الحارس دوخة يعتزل الميادين

“الخضر” قد يواجهون الكونغو أو أنغولا تحضيرا لـ “كان كوت” ديفوار

“الخضر” قد يواجهون الكونغو أو أنغولا تحضيرا لـ “كان كوت” ديفوار

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد