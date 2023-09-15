نيمار يبدأ مشواره السعودي احتياطيا

يستهلّ النّجم البرازيلي نيمار مشواره في البطولة السعودية مساء الجمعة، احتياطيا في صفوف ناديه الجديد الهلال.

وفضّل التقني البرتغالي جورجي جيسوس مدرب فريق الهلال، ترك الهاجم نيمار احتياطيا في مواجهة الضّيف نادي الرياض.

وتنطلق هذه المباراة على الساعة السابعة مساءً بِالتوقيت الجزائري، لِحساب الجولة السادسة من عمر البطولة السعودية.

وإذا كان نيمار لم يلعب أيّ لقاء رسمي على مستوى الأندية، منذ نهاية الموسم الماضي. فإنّه في شقّ المنتخبات، لعب مع البرازيل مقابلتَين لِحساب تصفيات كأس العالم 2026. وذلك أمام الزّائر البوليفي والمُضيّف البيروفي، في الـ 9 والـ 13 من سبتمبر الحالي. وحينها سجّل هدفَين ووزّع مثلهما من التمريرات الحاسمة.

وفازت البرازيل على بوليفيا بـ (5-1)، وأيضا على البيرو لكن بـ (0-1).